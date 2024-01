"Dolch an der Kehle der Demokratie": Biden warnt vor Trump

Im November wählen die Menschen in den USA zum 60. Mal einen Präsidenten. Donald Trump will es erneut versuchen. Der amtierende Präsident Joe Biden findet klare Worte.

Washington/Valley Forge. Zum dritten Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols hat Präsident Joe Biden vor einer erneuten Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump gewarnt. "Dies ist die erste nationale Wahl seit dem Aufstand vom 6. Januar, als der amerikanischen Demokratie ein Dolch an die Kehle gesetzt wurde", sagte der Demokrat bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. "Zu Beginn dieses Wahljahres müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es bei der Abstimmung um die Demokratie geht."

Biden äußerte seine Sorge über die aufgeheizte politische Stimmung im Land. "Trump und seine Anhänger befürworten politische Gewalt nicht nur, sie lachen darüber", mahnte Biden. Der Republikaner sei dazu bereit, die Macht an sich zu reißen. Es gebe keinen Zweifel daran, "wer Trump ist und was er vorhat." Politische Gewalt sei in den Vereinigten Staaten niemals akzeptabel, sagte Biden. "Nie, nie, nie."

Am 6. Januar 2021 hatten Trumps Anhänger gewaltsam den Parlamentssitz in Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch unbelegte Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei.

Für die Präsidentenwahl 2024 deutet sich nach jetzigem Stand eine mögliche Neuauflage des Duells zwischen Biden und Trump an. (dpa)