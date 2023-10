Drei Jahre Haft - Chinesisch-australische Journalistin frei

Bis zuletzt blieben die konkreten Vorwürfe aus Peking unklar. Dennoch saß die chinesisch-australische Nachrichtenmoderatorin drei Jahre in Haft. Bei Verurteilung hätte lebenslange Haft gedroht.

Melbourne/Peking.

Mehr als drei Jahre nach ihrer Festnahme in China ist die chinesisch-australische Journalistin Cheng Lei freigelassen worden. Die 48-jährige Nachrichtenmoderatorin sei nach Australien geflogen und am Flughafen Melbourne von Außenministerin Penny Wong in Empfang genommen worden, teilte Premierminister Anthony Albanese am Mittwoch mit. Mittlerweile sei sie auch mit ihren beiden Kindern wiedervereint. Der Fall hatte international viele Schlagzeilen gemacht.