Drohende Abschiebung drängt Tausende Afghanen aus Pakistan

Nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021 flüchteten Tausende Afghanen ins Nachbarland Pakistan. Denjenigen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, droht nun die Abschiebung.

Islamabad. Angesichts der angedrohten Massenabschiebung aus Pakistan haben rund 30.000 afghanische Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Das teilten Behördenvertreter der pakistanischen Grenzprovinzen der Deutschen Presse-Agentur mit.

Innenminister Sarfraz Bugti teilte am Mittwoch auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit, dass 64 Afghanen abgeschoben worden seien. "Diese Maßnahme ist ein Beweis für die Entschlossenheit Pakistans, alle Personen, die sich ohne ordnungsgemäße Papiere im Land aufhalten, zurückzuschicken", schrieb Bugti.

Die pakistanische Regierung will Flüchtlinge ohne Aufenthaltsstatus abschieben, die nicht bis Ende Oktober das Land verlassen haben. Von der Maßnahme sind vor allem Menschen aus dem von den islamistischen Taliban beherrschten Nachbarland Afghanistan betroffen, die in Pakistan den größten Anteil irregulärer Migranten ausmachen.

Nach Regierungsangaben lebten zuletzt etwa 4,4 Millionen afghanische Geflüchtete im Land, 1,7 Millionen davon ohne gültige Papiere. Seit der Ankündigung haben nach Angaben von Behörden vor Ablauf der Frist am 1. November mehr als 140.000 Afghanen das Land verlassen.

Seit Mittwoch gehen die pakistanischen Behörden hart gegen Geflüchtete vor. In der Hauptstadt Islamabad ließen Behörden eine Flüchtlingssiedlung abreißen. In weiten Landesteilen Pakistans wurden Abschiebezentren eingerichtet. Laut der pakistanischen Flüchtlingsbehörde gehen Polizisten außerdem mit Festnahmen gegen Flüchtlinge vor. Davon seien jedoch auch Menschen mit Aufenthaltsstatus betroffen.

Die Taliban teilten mit, in der Grenzregion Unterkünfte für Rückkehrer eingerichtet zu haben. Auf von Taliban-Medien veröffentlichten Bildern waren Zelte zu sehen.

Flüchtlingsorganisationen in Sorge

Drei große Hilfsorganisationen sorgen sich um die von der angedrohten Massenabschiebung betroffenen afghanischen Flüchtlinge aus Pakistan. Die Afghanen, die nun in ihr Heimatland zurückkehrten, hätten keinen Platz, an den sie zurückgehen könnten, erklärten der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC), der Dänische Flüchtlingsrat (DRC) und das International Rescue Committee (IRC) am Donnerstag. "NRC, DRC und IRC teilen schwere Bedenken hinsichtlich der Überlebens- und Wiedereingliederungsaussichten von Rückkehrern aus Pakistan in die afghanische Gesellschaft, vor allem angesichts des Wintereinbruchs", schrieben die Organisationen.

Ihrer Kenntnis nach kommen derzeit täglich 9000 bis 10.000 Menschen in Afghanistan an. Die Bedingungen dabei seien katastrophal: Viele der Afghanen hätten beschwerliche, mehrtägige Reisen hinter sich, bei denen sie der Witterung ausgesetzt gewesen seien. Oft seien sie dabei dazu gezwungen gewesen, ihren Besitz im Tausch für Transportmöglichkeiten aufzugeben. Zugleich überfordere der jüngste Anstieg der Rückkehrer die Ressourcen der Hilfsorganisationen und die fragile Infrastruktur in Afghanistan. Es gebe großen Bedarf an internationaler Hilfe.

Die Hilfsorganisation Save the Children erwartet, dass viele afghanische Familien den Winter in Lagern in der Grenzregion verbringen müssen. (dpa)