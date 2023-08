Eineinhalb Millionen Menschen mit Papst bei Gebetswache

Bei seiner Andacht zum Weltjugendtag in Lissabon betet Papst Franziskus weitgehend frei und ohne Redemanuskript. Viele Menschen sind gekommen, um ihm zu lauschen.

Lissabon. Mit einer stimmungsvollen Andacht vor einer riesigen Schar an Gläubigen hat Papst Franziskus die letzten Stunden des Weltjugendtags von Lissabon eingeläutet. Nach Schätzungen der lokalen Behörden kamen rund eineinhalb Millionen Menschen gestern Abend zur Gebetswache (Vigil) in den Tejo-Park der portugiesischen Hauptstadt. Dort beteten, sangen und tanzten sie.

Der Pontifex sprach - wie bereits zuvor in den Tagen in Lissabon - weitgehend frei und unabhängig vom Redemanuskript zu den Leuten. Er ermutigte die jungen Menschen, "Wurzeln der Freude" zu sein und einander zu unterstützen - vor allem, wenn jemand am Boden liege. "Wir dürfen nur dann auf Menschen herabschauen, wenn wir ihnen helfen, wieder aufzustehen", sagte der 86-jährige Argentinier.

Die Gebetswache war einer der Höhepunkte des Weltjugendtags. Heute endet das Treffen mit eineem Abschlussgottesdienst (10.00 Uhr MESZ). Am Abend fliegt Franziskus zurück nach Rom. (dpa)