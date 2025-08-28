Einst Trumps Gegner – nun sein williger Diener

Welt
Einst kämpfte Marco Rubio gegen den „Trickbetrüger“ Donald Trump und den „Mörder“ Wladimir Putin. Nun ist der Sohn kubanischer Exilanten US-Außenminister und unterstützt den Kreml-Kuschelkurs seines Präsidenten. Können die Europäer bei der Formulierung von Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf ihn zählen?
Sein Platz ist aus Sicht der Fernsehzuschauer einen Meter rechts vom Präsidenten. In der Mitte einer dreisitzigen goldenen Couch. Dort, wo man am tiefsten in den Kissen versinkt.
