Elon Musk schießt die US-Entwicklungsbehörde sturmreif

Nach der Entlassung Hunderter Mitarbeiter und der Löschung der Webseite steht USAID mit Projekten in 130 Ländern der Welt offenbar vor der Abwicklung. Viele Hilfsleistungen sind bedroht. Die Demokraten protestieren gegen massive Kompetenzüberschreitung.

Im Sudan haben über Nacht Hunderte Suppenküchen geschlossen. In Thailand müssen Kriegsflüchtlinge mit lebensbedrohlichen Leiden vom Krankenhaus abgewiesen werden. In der Ukraine ist die Versorgung von Bewohnern der Frontregion mit Brennholz zusammengebrochen. Aber Elon Musk stimmt Triumphgeheul an. Er habe das Wochenende damit zugebracht,...