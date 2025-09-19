Emmanuel Macrons Vorstoß bringt Bewegung in die Nahost-Frage

Frankreich will am Montag bei der UN-Vollversammlung in New York Palästina als Staat anerkennen. Der französische Präsident setzte damit auf Signalwirkung und hatte Erfolg. Andere Länder wollen in diesen Tagen folgen, darunter wohl auch Großbritannien.

Er wollte den Schritt nicht geräuschlos und unbemerkt machen, sondern dieser solle „nützlich" sein, einen Domino-Effekt erzeugen – das ließ das Umfeld von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron wissen. An diesem Montag wird sein Land im Rahmen einer Konferenz bei der UN-Vollversammlung in New York, die es gemeinsam mit Saudi-Arabien...