Emmanuel Macrons Vorstoß bringt Bewegung in die Nahost-Frage

Welt
Frankreich will am Montag bei der UN-Vollversammlung in New York Palästina als Staat anerkennen. Der französische Präsident setzte damit auf Signalwirkung und hatte Erfolg. Andere Länder wollen in diesen Tagen folgen, darunter wohl auch Großbritannien.
Er wollte den Schritt nicht geräuschlos und unbemerkt machen, sondern dieser solle „nützlich“ sein, einen Domino-Effekt erzeugen – das ließ das Umfeld von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron wissen. An diesem Montag wird sein Land im Rahmen einer Konferenz bei der UN-Vollversammlung in New York, die es gemeinsam mit Saudi-Arabien...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.