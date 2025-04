Erdogan lässt seinen Rivalen festnehmen – Die Opposition wittert einen Staatsstreich

Ekrem Imamoglu gilt als chancenreichster Herausforderer des türkischen Präsidenten. Doch mit der Festsetzung des Istanbuler Oberbürgermeisters geht Erdogan ein hohes politisches Risiko ein.

Ekrem Imamoglu knöpft seinen Hemdkragen zu, bindet die Krawatte und spricht dabei eindringlich in die Kamera. „Vor der Tür stehen Hunderte Polizisten“, sagt der Istanbuler Oberbürgermeister in einem Video, das er bei Morgengrauen am Mittwoch in seinem Ankleidezimmer aufnimmt. Der 53-Jährige lädt den Clip in den sozialen Medien hoch,...