MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ukraine bekommt Geld, aber nicht so, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eigentlich wollte. Die eingefrorenen russischen Staatsgelder bleiben vorerst liegen.
Die Ukraine bekommt Geld, aber nicht so, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eigentlich wollte. Die eingefrorenen russischen Staatsgelder bleiben vorerst liegen. Bild: Michael Kappeler/dpa
Die Ukraine bekommt Geld, aber nicht so, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eigentlich wollte. Die eingefrorenen russischen Staatsgelder bleiben vorerst liegen.
Die Ukraine bekommt Geld, aber nicht so, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eigentlich wollte. Die eingefrorenen russischen Staatsgelder bleiben vorerst liegen. Bild: Michael Kappeler/dpa
Welt
EU-Gipfel: 90 Milliarden für die Ukraine und ein Dämpfer für Merz
Von Katrin Pribyl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wochenlang rangen die Mitgliedsstaaten um eine Einigung, beim EU-Gipfel in Brüssel einigte sich die Gemeinschaft auf einen Kredit für Kiew in Höhe von 90 Milliarden Euro. Damit ist die Unterstützung der Ukraine für zwei Jahre gesichert. Kanzler Friedrich Merz hat trotzdem nicht bekommen, was er wollte.

Es war 2.56 Uhr am frühen Freitagmorgen, als Friedrich Merz verkünden ließ: „Das Finanzpaket für die Ukraine steht.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte sich im Pressesaal des Brüsseler Ratsgebäudes längst herumgesprochen, dass sich bei diesem EU-Gipfel nicht die Idee des deutschen Bundeskanzlers (CDU) durchsetzen würde. Er wollte die in der EU...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:29 Uhr
3 min.
Fußball im Erzgebirge: Der perfekte Auftritt fängt in Albernau schon bei der Haarpracht an
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue.
Mit der neuen Trainerin und dem Aufstieg hat sich beim SV Albernau viel zum Positiven entwickelt. Der kleine Verein wächst. Und erhielt jetzt von einer Friseurmeisterin aus Aue textile Unterstützung.
Anna Neef
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
08:25 Uhr
3 min.
Überraschung bei den Niners Chemnitz: Neuer Spieler steht plötzlich in der offiziellen Kaderliste
Die aktuelle Saison begann Jordan Schakel beim belgischen Erstligisten BC Oostende. Jetzt wechselt er zu den Niners Chemnitz.
Der Basketball-Bundesligist hat kurz vor dem Heimspiel gegen Rostock heimlich, still und leise das Team vergrößert. Für den Neuzugang mit NBA-Spielen in der Vita muss auch kein Platz geschaffen werden.
Thomas Reibetanz
19.12.2025
4 min.
Der Sieger steht fest: Erzgebirger küren leckersten Stollen
Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen und Pyramide: der Stollen. Aber wo im Erzgebirge gibt es den leckersten?
Welcher Bäcker backt den besten Stollen? Das wollte „Freie Presse“ erfahren. Nun ist die Leserumfrage beendet. Bis zum Schluss lieferten sich drei Nominierte ein enges Rennen.
Patrick Herrl
18.12.2025
5 min.
Showdown in Brüssel: EU-Gipfel entscheidet über Russen-Geld
Hoffen auf eine Einigung der Staats- und Regierungschefs: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild)
Können in der EU eingefrorene Gelder Russlands für die Ukraine genutzt werden? Beim Gipfel in Brüssel soll nun eine Entscheidung fallen. Nicht nur für die Ukraine steht viel auf dem Spiel.
Ansgar Haase, dpa
19.12.2025
6 min.
EU sichert Ukraine-Finanzierung bis 2027 - Moskau spottet
Für Kanzler Merz war der Gipfel eine Bewährungsprobe als europäische Führungsfigur.
Es ist gerade noch einmal gut gegangen: Die EU hat die Finanzierung der Ukraine gesichert - wenn auch nicht nach dem "Modell Merz". Eine andere wichtige Entscheidung steht noch aus.
Michael Fischer, Katharina Redanz, Valeria Nickel und Ansgar Haase, dpa
Mehr Artikel