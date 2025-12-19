EU-Gipfel: 90 Milliarden für die Ukraine und ein Dämpfer für Merz

Wochenlang rangen die Mitgliedsstaaten um eine Einigung, beim EU-Gipfel in Brüssel einigte sich die Gemeinschaft auf einen Kredit für Kiew in Höhe von 90 Milliarden Euro. Damit ist die Unterstützung der Ukraine für zwei Jahre gesichert. Kanzler Friedrich Merz hat trotzdem nicht bekommen, was er wollte.

Es war 2.56 Uhr am frühen Freitagmorgen, als Friedrich Merz verkünden ließ: „Das Finanzpaket für die Ukraine steht." Zu diesem Zeitpunkt hatte sich im Pressesaal des Brüsseler Ratsgebäudes längst herumgesprochen, dass sich bei diesem EU-Gipfel nicht die Idee des deutschen Bundeskanzlers (CDU) durchsetzen würde. Er wollte die in der EU...