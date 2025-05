EU kommt Autobauern entgegen

Das EU-Parlament hat sich für eine Lockerung der CO-Grenzwerte für Autos ausgesprochen. Den Unternehmen bleiben so drohende Bußgelder erspart. Die EU schwächt damit ein weiteres Ziel des Grünen Deals ab. Für die Konservativen aber ist es nur ein Etappensieg. Kritiker befürchten, dass der Grüne Deal nun komplett rückabgewickelt wird.

Die Klagen von Europas Autobauern wurden erhört. Am Donnerstag sprach sich im EU-Parlament in Straßburg eine Mehrheit dafür aus, den Herstellern mehr Flexibilität einzuräumen, um die gesetzlich festgelegten CO2-Grenzwerte einzuhalten. Demnach sollen Volkswagen, BMW, Ford, Toyota und Co. drei Jahre Zeit bekommen, um die sogenannten...