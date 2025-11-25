Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Daniel Caspary ist seit mehr als 20 Jahren Europaabgeordneter und derzeit noch Co-Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Parlament. (Archivbild)
Daniel Caspary ist seit mehr als 20 Jahren Europaabgeordneter und derzeit noch Co-Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Parlament. (Archivbild) Bild: Michael Kappeler/dpa
Daniel Caspary ist seit mehr als 20 Jahren Europaabgeordneter und derzeit noch Co-Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Parlament. (Archivbild)
Daniel Caspary ist seit mehr als 20 Jahren Europaabgeordneter und derzeit noch Co-Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Parlament. (Archivbild) Bild: Michael Kappeler/dpa
Welt
EU-Topjob mit Kanzlergehalt: CDU-Mann für Posten bestätigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein deutscher Europaabgeordneter soll einen der am höchsten dotierten EU-Posten bekommen: Als Rechnungsprüfer winken ihm mindestens 27.000 Euro pro Monat. Nicht alle sind zufrieden mit dem Kandidaten.

Straßburg.

Das Europäische Parlament hat einen mit mehr als 27.000 Euro Grundgehalt dotierten EU-Posten für den CDU-Politiker Daniel Caspary gebilligt. Der 49-jährige Europaabgeordnete soll im kommenden Jahr als Prüfer an den Europäischen Rechnungshof in Luxemburg wechseln. Die Personalie muss noch vom Rat der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Dies gilt allerdings als Formalie.

Das Amt ist eines der am besten bezahlten in der EU: Die Mitglieder des Rechnungshofs erhalten 27.247,63 Euro im Monat als Grundgehalt, obendrein kann es individuelle Zulagen geben. Der Grundbetrag entspricht etwa dem Amtsgehalt des Bundeskanzlers, das sich nach der Besoldungstabelle des Bundes richtet. Auch das Kanzlergehalt erhöht sich noch um Zulagen.

Der Europäische Rechnungshof prüft, ob die EU-Finanzen ordnungsgemäß eingesetzt wurden. Der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund kritisierte, dass Caspary keine nennenswerte Erfahrung als Rechnungsprüfer habe. "Jobs am Europäischen Rechnungshof sind keine Versorgungsposten", so Freund. "Deutschland braucht deswegen endlich ein transparentes, professionelles Auswahlverfahren - so wie zum Beispiel Irland." 

Für das Amt wurde Caspary von der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagen. Der gebürtige Karlsruher ist studierter Volkswirt und seit mehr als 20 Jahren Europaabgeordneter - derzeit zudem noch als Co-Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Parlament.

Wer übernimmt an der Spitze der Europa-Unionsabgeordneten?

Seine politischen Ämter wird Caspary als Mitglied des Hofes aber abgeben müssen, um die neuen Aufgaben unabhängig ausüben zu können. Wer die Nachfolge an der Spitze der Europa-Unionsabgeordneten antritt, ist noch offen.

Gleichzeitig steht Casparys Mitstreiterin Angelika Niebler, die die CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament mit ihm zusammen führt, unter Druck. Der stellvertretenden CSU-Parteivorsitzenden wird die Zweckentfremdung von EU-Mitteln vorgeworfen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft gegen sie.

Niebler wird beschuldigt, Assistenten beschäftigt zu haben, die sie von ihrem Wohnort in der Nähe von München nach Brüssel und Straßburg fuhren. Zudem soll es um Fahrten zu Terminen gehen, die nicht im direkten Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Europaabgeordnete standen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:55 Uhr
2 min.
Viele Patienten haben Probleme mit der elektronischen Patientenakte
Gefragt war: Haben Sie schon Erfahrungen mit der elektronischen Patientenakte (ePA) gemacht?
Eine Umfrage im Gesundheitsnewsletter „quicklebendig“ zeigt, dass die ePA noch kaum genutzt wird. Das hat vor allem eine Ursache.
Katrin Saft
13.11.2025
2 min.
EU-Parlamentsmehrheit für schwächeres Lieferkettengesetz
EU-Parlament für Abschwächung des Lieferkettengesetzes (Archivbild).
Geheime Abstimmung, knappe Mehrheit, hunderte Änderungsanträge: Das EU-Lieferkettengesetz wird zur Zitterpartie – am Ende jubeln nicht alle.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
19.11.2025
4 min.
Wegen Russland: EU plant Notfallsystem für Militärtransporte
Der grenzüberschreitende Transport von schwerer Ausrüstung bereitet Militärplanern oft Sorgen - die EU-Kommission will Schwierigkeiten nun angehen. (Archivbild)
Könnte im Fall eines russischen Angriffs schnell genug Verstärkung an die Ostflanke gebracht werden? Daran gibt es in der EU seit langem Zweifel. Jetzt gibt es zumindest ein neues Krisenkonzept.
Ansgar Haase, dpa
16:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 11 Bilder
Räkeln vor Regenbogen: Junge Kegelrobbe in Nord-Lincolnshire.
Mehr Artikel