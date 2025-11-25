Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
PFAS – sogenannte Ewigkeitschemikalien – sind in Kinderspielzeug künftig verboten. Die EU hat ihre Richtlinie für die Sicherheit von Kinderspielzeug verschärft.
PFAS – sogenannte Ewigkeitschemikalien – sind in Kinderspielzeug künftig verboten. Die EU hat ihre Richtlinie für die Sicherheit von Kinderspielzeug verschärft. Bild: Uwe Anspach/dpa
Welt
EU verschärft Regeln für Kinderspielzeug
Von Katrin Pribyl
Zuletzt war jedes fünfte Produkt, das von der EU aus dem Verkehr gezogen wurde, ein Spielzeug. Weil die aktuellen Regeln veraltet sind, beschloss das EU-Parlament am Dienstag final die Reform der europäischen Sicherheitsvorgaben für Spielzeug. Künftig sollen gefährliche Produkte konsequenter vom Markt ferngehalten werden – insbesondere auch im Onlinehandel.

Alle Jahre wieder bricht in der Vorweihnachtszeit der Wahnsinn aus und überall dort, wo der kleine Kunde König ist, herrscht dann traditionell Ausnahmezustand. Doch der Kindertraum kann sich schnell zum Elternhorror entwickeln, wenn die Babyrassel zu laut ist oder der stinkende Teddybär Allergien auslöst. Bei jedem fünften Produkt, das von...
