Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Verhandlungen zu dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs laufen derzeit auf Hochtouren. Können die Europäer mit eigenen Vorschlägen punkten?
Die Verhandlungen zu dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs laufen derzeit auf Hochtouren. Können die Europäer mit eigenen Vorschlägen punkten? Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Die Verhandlungen zu dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs laufen derzeit auf Hochtouren. Können die Europäer mit eigenen Vorschlägen punkten?
Die Verhandlungen zu dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs laufen derzeit auf Hochtouren. Können die Europäer mit eigenen Vorschlägen punkten? Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Welt
Europäer wollen US-Ukraine-Plan in Kernpunkten abschwächen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verhandlungen zu dem US-Plan für ein Ende des Ukraine-Kriegs laufen auf Hochtouren. Können die Europäer Änderungen durchsetzen?

Genf/Johannesburg.

Europäische Änderungsvorschläge zum US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sehen eine deutliche Abschwächung zahlreicher Kernpunkte zugunsten der Ukraine vor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Regierung in Kiew demnach beispielsweise keine Gebiete an Russland abgeben müssen, die sie bislang noch selbst kontrolliert. Zudem ist auch keine de facto Anerkennung der von Russland eingenommen Gebiete vorgesehen.

Ebenso sehen die Vorschläge vor, die Größe der ukrainischen Streitkräfte nur auf 800.000 statt auf 600.000 Soldaten zu begrenzen und eingefrorenes russische Staatsvermögen nur dann freizugeben, wenn Russland Ausgleichszahlungen für die Kriegsschäden leistet.

Nato-Beitritt bleibt denkbar

Zudem soll ein Nato-Beitritt der Ukraine nicht mehr explizit ausgeschlossen sein und auch keine allgemeine Amnestie für Kriegsverbrechen gewährt werden. Die im US-Plan genannte Frist für Wahlen in der Ukraine innerhalb von 100 Tagen wird ebenfalls nicht genannt. Stattdessen sollen sie nur so "schnell wie möglich" organisiert werden. Russland soll allerdings weiterhin wie im US-Plan eine Wiederbelebung der G8-Gruppe der großen Industrienationen in Aussicht gestellt worden. Aus ihr war das Land 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verbannt worden.

Inwieweit die Änderungsvorschläge bei den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine Gehör finden, blieb zunächst unklar. An ihnen sind auch Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens sowie der EU beteiligt. Aus EU-Kreisen hieß es am Abend, einige Vorschläge seien möglicherweise schon wieder überholt. Über die konkreten Punkte hatten zunächst unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters und die britische Zeitung "The Telegraph" berichtet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
22.11.2025
5 min.
Europa: US-Friedensplan für Ukraine nachbessern
Putin (l) und Trump sehen den US-Plan an Grundlage für ein Ende des Ukraine-Kriegs. (Archivbild)
Auch wenn die Europäer den Vorstoß des US-Präsidenten für ein Ende des Ukraine-Kriegs gutheißen, den vorliegenden Friedensplan lehnen sie ab. Bundeskanzler Merz macht stellvertretend klar, warum.
den dpa-Korrespondenten
18:51 Uhr
6 min.
Schicksalstage für die Ukraine: Was kann Europa tun?
Keine erzwungene Kapitulation: Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz wollen versuchen, das Schlimmste zu verhindern.
US-Präsident Trump hat nicht nur die Ukraine, sondern auch seine europäischen Verbündeten mit seinem neuen Friedensplan geschockt. Unter großem Zeitdruck wird nun verhandelt.
Michael Fischer und Ansgar Haase, dpa
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
Mehr Artikel