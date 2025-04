Explosionen in großem Munitionslager östlich von Moskau

Russland beschießt seit mehr als drei Jahren in seinem Krieg gegen die Ukraine den Nachbarn mit seinen großen Vorräten an Artilleriemunition. Nun kam es zu einem schweren Zwischenfall in einem Depot.

Wladimir. Östlich von Moskau ist ein Munitionslager der Raketen- und Artilleriestreitkräfte von einer schweren Explosion erschüttert worden. Der Gouverneur der Region Wladimir, Alexander Awdejew, bestätigte die Detonation, wollte jedoch vorerst keine näheren Angaben machen.

Die Verbreitung von Bild- und Videomaterial über den Vorfall sei strafbar, schrieb er auf seinem Telegramkanal. Augenzeugenberichten zufolge werden wegen der anhaltenden Explosionen mehrere Dörfer in unmittelbarer Nähe der Munitionsbasis evakuiert. Offiziell wurde dies nach der staatlichen Nachrichtenagentur Tass für das Dorf Barsowo bestätigt.

Bislang ist nicht bekannt, was die erste Detonation ausgelöst hat, der weitere folgten. Bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine aber mehrfach mit Drohnen russische Munitionslager beschossen. Das Munitionslager nahe der Stadt Kirschatsch zählt zu einem der größten Depots der russischen Streitkräfte. Es ist mehr als 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. (dpa)