Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein US-amerikanischer F35-Kampfjet fliegt während der Dubai Air Show. (Archivbild)
Ein US-amerikanischer F35-Kampfjet fliegt während der Dubai Air Show. (Archivbild) Bild: Fatima Shbair/AP/dpa
Ein US-amerikanischer F35-Kampfjet fliegt während der Dubai Air Show. (Archivbild)
Ein US-amerikanischer F35-Kampfjet fliegt während der Dubai Air Show. (Archivbild) Bild: Fatima Shbair/AP/dpa
Welt
F-35-Deal mit Saudi-Arabien löst Empörung in Israel aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Israels Opposition kritisiert den geplanten Verkauf von F-35-Kampfjets der USA an Saudi-Arabien scharf. Warum der Deal als Risiko für Israels Sicherheit gesehen wird.

Tel Aviv.

Die israelische Opposition hat angesichts des vereinbarten Verkaufs US-amerikanischer F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien die eigene Regierung scharf kritisiert. Die Opposition fordere wegen des Deals zwischen Washington und Riad eine Dringlichkeitssitzung des Parlaments in Jerusalem und habe dafür 40 Unterschriften gesammelt, berichtete die israelische Zeitung "Maariv". 

Sorge um Israels "qualitativen Vorsprung" in der Region

Israelische Medien stuften die Vereinbarung als herben Rückschlag für Israels Sicherheit ein. Bisher hatte Israel als einziges Land in der Region die hochmodernen F-35-Tarnkappenjets. Dies galt als Garant für einen "qualitativen Vorsprung" des jüdischen Staates. Ein 2008 verabschiedetes Gesetz in den USA sichert diesen sogar zu. 

Beim Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Washington wurde nun aber ein "strategisches Verteidigungsabkommen" unterzeichnet. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Golfmonarchie zudem den Status als "bedeutender Alliierter außerhalb der Nato" erhalten. Außerdem wurde der Verkauf von 300 US-Panzern an Saudi-Arabien vereinbart. 

Harte Kritik an Netanjahu

Die Abgeordnete Efrat Reiten von der Oppositionspartei Die Demokraten warf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, er habe die Kontrolle über Israels Sicherheit verloren. "Netanjahu hat Israels militärischen Vorsprung im Nahen Osten aufgegeben – einen Vorsprung, den die USA über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg sorgfältig aufrechterhalten haben", sagte Reiten nach Angaben von "Maariv". "Kein anderer Ministerpräsident hat Israel jemals auf diese Weise im Stich gelassen."

Die israelische Wirtschaftszeitung "Globes" berichtete zudem über die Befürchtung, die Vereinbarung zwischen den USA und Saudi-Arabien könnte ein regionales Wettrüsten in Gang bringen. 

Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien ungewiss

Nach israelischen Medienberichten hatte Israel gefordert, den Verkauf der F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien an ein Normalisierungsabkommen mit dem jüdischen Staat zu knüpfen. 

Der saudische Kronprinz hatte sich zwar grundsätzlich offen für eine Verbesserung der Beziehungen seines Landes und der arabischen Länder im Nahen Osten zu Israel gezeigt. Bei dem Treffen mit Trump stellte er in Aussicht, man wolle Teil der Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der Beziehungen werden. Er pochte aber in dem Kontext auf einen Weg zu einer Zweistaatenlösung, wonach es neben Israel perspektivisch auch einen unabhängigen palästinensischen Staat geben soll. Einen Palästinenserstaat lehnt Israel allerdings ab. Deshalb bleibt eine Normalisierung ungewiss. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
5 min.
F-35-Kampfjets für Saudi-Arabien: Trump empfängt Kronprinzen
Nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien im Mai ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman zu Gast in Washington. (Archivbild)
Die Monarchie am Golf spielt eine zunehmend bedeutende Rolle als strategischer Partner der USA. Was bedeutet das für Israel und den Nahost-Konflikt?
Christoph Meyer, Cindy Riechau und Franziska Spiecker, dpa
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
17.11.2025
2 min.
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Trump will am Dienstag den saudischen Kronprinz in Washington empfangen.
Bislang liefert Washington die Tarnkappenjets in der Region ausschließlich an den engen Verbündeten Israel. Kurz vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen kündigt Trump an: Das soll sich nun ändern.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel