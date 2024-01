Fahrzeug kracht in Tor am Weißen Haus in Washington

Der US-Präsident hielt sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht im Weißen Haus auf. Zum Hintergrund des Vorfalls wurde zunächst nichts bekannt.

Washington.

Ein Fahrzeug ist am Montagabend (Ortszeit) in ein äußeres Tor am Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin sei in Gewahrsam genommen worden, teilte der für den Schutz des Präsidenten verantwortliche Secret Service auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.