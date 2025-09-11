Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. (Archivbild)
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden. (Archivbild) Bild: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Welt
FBI bittet nach Tod von Charlie Kirk mit Fotos um Hinweise
Der junge rechte US-Aktivist wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge an einer Universität erschossen - entsprechend viele Aufnahmen gibt es von dem Event. Darauf bauen nun die Ermittler.

Orem.

Auf der Suche nach dem Schützen des tödlichen Angriffs auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat die Bundespolizei FBI Fotos einer Person veröffentlicht, die für die Ermittlungen von Interesse ist. Man erhoffe sich Hinweise der Öffentlichkeit bei der Identifizierung, teilte das FBI in dem Aufruf mit. Unklar war zunächst, in welchem Zusammenhang die Person mit der Tat stehen könnte. 

Einen Tag nach dem Tod Kirks fahndet das FBI weiter nach einem Verdächtigen. Es gebe Videomaterial von dem Schützen, der noch nicht identifiziert worden sei. Auch eine Waffe sei gefunden worden, hieß es. Das FBI geht von einer gezielten Tat aus. 

Als "politisches Attentat" stufte Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox den Vorfall ein. Der Angriff hatte sich in dem westlichen US-Bundesstaat auf einem Universitäts-Campus ereignet, wo Kirk aufgetreten war. Das FBI hatte eigenen Angaben zufolge in einem Waldgebiet, in das der Schütze geflohen sein soll, ein Gewehr sichergestellt. (dpa)

11.09.2025
2 min.
Medien: Air Force Two soll Kirks Leiche überführen
Der Podcaster Kirk ist erschossen worden.
Nach dem tödlichen Schuss auf den rechten US-Aktivisten haben Trump und zahlreiche Minister seiner Regierung ihre Trauer bekundet. Nun soll Kirk laut US-Medien eine besondere Würdigung zuteilwerden.
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:08 Uhr
2 min.
Deutsche Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt
Über die deutschen LNG-Terminals kamen am Montag rund 15 Prozent der deutschen Gasimporte. (Archivbild)
Die Erdgasspeicher haben das Füllstandsziel von 70 Prozent zum 1. November längst erreicht - und füllen sich weiter. Die Betreiber sehen trotzdem noch "deutliche Risiken" - wenn es sehr kalt wird.
12.09.2025
3 min.
Charlie-Kirk-Tod: Tatverdächtiger nach Tipp festgenommen
Charlie Kirk wurde erschossen - ein Tatverdächtiger ist gefasst. (Archivbild)
Der junge rechte US-Aktivist Charlie Kirk wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge erschossen. Eineinhalb Tage fahnden die Ermittler. Dann vermelden sie einen Erfolg. Ein Tipp war entscheidend.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
