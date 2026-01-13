Frankreich: Marine Le Pen und die Angst vor der „juristischen Kugel“

Seit Dienstag behandelt ein Berufungsgericht den Vorwurf gegen die französische Rechtspopulistin, EU-Gelder veruntreut zu haben – vom Urteil hängt ihre politische Zukunft ab.

Marine Le Pen ist eine erfahrene, mit vielen Wassern gewaschene Politikerin, die selten die Kontrolle verliert. Manchmal entgleitet ihr diese aber doch, so wie im März letzten Jahres bei der Urteilsverkündung in ihrem Prozess wegen der Veruntreuung von EU-Geldern. Noch während die Vorsitzende Richterin die Strafe begründete, erhob sich Le Pen...