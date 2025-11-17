Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Selenskyj und Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew.
Selenskyj und Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew. Bild: Christophe Ena/Pool AP/dpa
Selenskyj und Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew.
Selenskyj und Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Jets durch Kiew. Bild: Christophe Ena/Pool AP/dpa
Welt
Frankreich: Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kiew will seine Luftflotte mit französischen Rafale-Jets aufstocken. Dazu unterzeichnet Selenskyj eine Erklärung in Paris. Wie steht es um die Finanzierung?

Paris.

Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 dieser Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Auch um das Luftverteidigungssystem SAMP/T soll es demnach gehen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

Macron schrieb auf X von einem "großen Tag". Selenskyj ist derzeit zu seinem neunten Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land in Frankreich.

Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
22.10.2025
2 min.
Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff
Russische Luftangriffe haben in mehreren Regionen der Ukraine die Stromversorgung unterbrochen.
Die Ukraine kämpft mit Stromausfällen nach russischen Angriffen. Energieministerin Hrintschuk warnt: "Die massive Attacke dauert an." Was Behörden über die Situation in Kiew sagen.
22.10.2025
3 min.
Ukraine will mehr als 100 Kampfjets aus Schweden kaufen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) wurde am Mittwoch von Regierungschef Ulf Kristersson (rechts) in Linköping begrüßt.
Schon vor zwei Jahren hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um schwedische Kampfflugzeuge gebeten. Nun unterzeichnet er eine umfangreiche Absichtserklärung. Die Finanzierung ist unklar.
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
Mehr Artikel