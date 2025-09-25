Frankreichs Ex-Präsident geht „erhobenen Hauptes“ ins Gefängnis

Welt
Fünf Jahre muss Nicolas Sarkozy wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ in Haft, weil er über Mittelsmänner Geld vom ehemaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi erhalten hat.
So entspannt und fast heiter Nicolas Sarkozy gewirkt hatte, als er am Donnerstag das Pariser Strafgericht betrat, so aufgewühlt kam er wenige Stunden später heraus. Ein „Skandal“ sei das gerade gegen ihn ergangene Urteil, sagte der französische Ex-Präsident mit bebender Stimme. Es zeige, dass der Hass der Richter gegen ihn keine Grenzen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.