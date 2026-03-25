Freiberg atmet vorerst befreit auf: Wohl kein Atommüll-Endlager in der Stadt des Bergbaus

Der Traum, Atommüll in harmlose Substanzen zu verwandeln, bleibt für Geologie-Professor Jonas Kley eine Utopie – die Suche nach einem Endlager geht weiter. Im nächsten Jahr schlägt die Bundesgesellschaft die zehn geeignetsten Regionen vor.

Auf den Mond schießen? Zu gefährlich! Auf den Meeresgrund versenken? Wegen unterseeischer Beben nicht sicher! In andere Länder abschieben? „Keine gute Idee, weil es sonst wieder bei den Ärmsten der Welt landet“, sagt Geologie-Professor Jonas Kley. In ungefährliche Stoffe umwandeln und wiederverwenden? Bisher utopisch! Zwar habe er vor... Auf den Mond schießen? Zu gefährlich! Auf den Meeresgrund versenken? Wegen unterseeischer Beben nicht sicher! In andere Länder abschieben? „Keine gute Idee, weil es sonst wieder bei den Ärmsten der Welt landet“, sagt Geologie-Professor Jonas Kley. In ungefährliche Stoffe umwandeln und wiederverwenden? Bisher utopisch! Zwar habe er vor...