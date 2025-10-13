Frieden in Nahost: Der Autokrat Trump in der Rolle des guten Kaisers - ein Kommentar

Welt
Das Ende des Krieges, die Freilassung der Geiseln, die Chance auf eine neue Ordnung - all das ist der Verdienst von Donald Trump. Und es ist zugleich das erste Ausrufezeichen einer neuen Weltordnung.
Er hat es geschafft. Donald Trump hat den Krieg zwischen der Hamas und Israel beendet, das Töten gestoppt, die Grausamkeiten und die Zerstörung. Die noch lebenden Geiseln sind frei. Und es ist ein Weg eröffnet, etwas Stabilität und Ruhe in die Region zu bringen.
