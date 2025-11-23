Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Welt
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.

Genf/Washington.

US-Außenminister Marco Rubio hat die Frist für die Ukraine zur Zustimmung zum US-Friedensplan aufgeweicht. Zwar wünsche er sich einen Abschluss bis Donnerstag - doch "ob Donnerstag, Freitag, Mittwoch oder Montag kommende Woche" sei angesichts des Sterbens in der Ukraine nachrangig. "Wir wollen, dass es bald passiert", sagte er nach Beratungen mit Vertretern der Ukraine und europäischen Verbündeten. "Unser Ziel ist es, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, aber wir benötigen ein wenig mehr Zeit." (dpa)

Mehr Artikel