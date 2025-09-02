Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trump spricht über Sicherheitsgarantien für die Ukraine (Archivbild). Bild: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa
Trump spricht über Sicherheitsgarantien für die Ukraine (Archivbild). Bild: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa
Welt
Garantien für Ukraine: Trump spricht erneut über Lufthilfe
Russland greift unvermindert die Ukraine an. Ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht in Sicht. Der US-Präsident spricht erneut über Sicherheiten für die Ukraine.

Washington.

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind schon länger sogenannte Sicherheitsgarantien für das Land als Schutz vor künftigen Angriffen Russlands im Gespräch. US-Präsident Donald Trump schloss zwar eine Unterstützung mit US-Soldaten am Boden aus, brachte aber die Option einer Unterstützung in der Luft auf. Dies bekräftigte er nun in einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal "Daily Caller", das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler sieht.

Trump: hauptsächlich Europäer, aber wir würden helfen

Laut Transkript der Unterhaltung, die am Freitag stattfand, sagte der Republikaner auf die Frage nach Sicherheitsgarantien in der Luft: "Vielleicht werden wir etwas tun." Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und "ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen". Näher ging der Präsident nicht darauf ein. 

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Sicherheitsgarantien sind ein Baustein in den Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Krieg dauert nun schon mehr als dreieinhalb Jahre an. (dpa)

