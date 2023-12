Gaza-Krieg: Verstößt Israel gegen das Völkerrecht?

Palästinenser, die vor der israelischen Bodenoffensive fliehen, kommen in Rafah im Gazastreifen an. Das Leid der Zivilisten in dem Krieg ist groß. Bild: Hatem Ali/AP/dpa

Es gibt völkerrechtlich eine Pflicht zur Warnung an Zivilisten, dass ein Militärschlag droht. Das kann durch SMS oder Flugblätter oder andere Mittel geschehen. Sollten Zivilisten die Warnung und die Aufforderung, das Gebiet zu verlassen, nicht beachten, ändert das nicht ihren Status. Sie bleiben immer Zivilisten. Die Effektivität von Warnungen und Fluchtangeboten und die Frage, ob sie den Anforderungen des humanitären Völkerrechts genügen, ist derzeit Gegenstand von Kontroversen und Diskussionen unter Völkerrechtlern. Eine umfassende Beurteilung erfordert eine genaue Analyse der spezifischen Umstände und des Verlaufs der Militäroperationen.

Wie ist der Einsatz menschlicher Schutzschilde zu bewerten?

Der Einsatz menschlicher Schutzschilde wird allgemein als schwerwiegender Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht betrachtet. Die Verwendung von Zivilpersonen zum Schutz militärischer Ziele ist ein Kriegsverbrechen. Die Verurteilung des Einsatzes menschlicher Schutzschilde ist international weit verbreitet.

Gilt für Krankenhäuser ein absoluter Schutz oder dürfen zivile Opfer in Kauf genommen werden, wenn sich dort militärische Gegner verschanzen?

Der Grundsatz des absoluten Schutzes von medizinischen Einrichtungen bedeutet, dass sie nicht angegriffen werden dürfen - es sei denn, sie werden für feindliche Handlungen missbraucht. Ein Krankenhaus, aus dem Kämpfer schießen oder Raketen abfeuern, kann zum militärischen Ziel werden. Wenn sich der Gegner im oder unter dem Gebäude verschanze, dürfe es trotzdem nicht angegriffen werden, sagt die Grazer Völkerrechtlerin Yvonne Karimi-Schmidt. Der Schutz von Zivilisten und zivilen Einrichtungen habe Vorrang, und es werde erwartet, dass Konfliktparteien alles tun, um medizinische Einrichtungen und ihr Personal zu schützen.

Wie ist aktuell die israelische Sicht?

Der frühere Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit verweist darauf, dass bei der Frage der Verhältnismäßigkeit von Angriffen jeder Angriff einzeln betrachtet werde, nicht die Zahl getöteter Zivilisten insgesamt. Er spricht von einem "asymmetrischen Krieg" mit der Hamas. Israel sei als demokratischer Staat den Regeln des Krieges verpflichtet, während die Hamas gegen diese verstoße, etwa indem sie Zivilisten als Schutzschilde missbrauche oder Raketen auf israelische Bevölkerungszentren schieße. Bei Entscheidungen über israelische Angriffe seien immer juristische Experten beteiligt, die Aussagen über die Verhältnismäßigkeit treffen können. Die letzte Entscheidung treffe aber ein Kommandeur.

Wie sieht es mit der Lieferung von Hilfsgütern aus?

Ob als Besatzungsmacht oder als Kriegspartei, muss Israel in jedem Fall die Lieferung von humanitären Hilfsgütern wie Nahrung, Wasser, Medikamente zulassen. Solche Maßnahmen ersetzen jedoch nicht den grundlegenden Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte. Die Zustimmung von Israel zur Lieferung von Hilfsgütern sei ein positiver Schritt, um die humanitären Bedürfnisse der Bevölkerung im Gazastreifen zu erfüllen, so Karimi-Schmidt.

Welche rechtlichen oder politischen Gefahren sieht Israel?

Mandelblit betont, das Töten von Zivilisten sei nicht in Israels Interesse, im Gegenteil, es spiele der Hamas in die Hände. Die Hamas ziehe daher einen Krieg in dicht besiedelten Wohngebieten einem Konflikt in offenem Gebiet vor. "Wenn man Zivilisten tötet, Krankenhäuser und Moscheen angreift, die einen besonderen Schutz genießen, muss man beweisen, dass sie militärische Ziele waren, wenn nicht, verliert man den Krieg, man verliert in den Medien und an der juristischen Front", sagt er. Wenn die Legitimität des militärischen Vorgehens in Frage gestellt werde, "wird die Welt einen stoppen". (dpa)