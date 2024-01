Gouverneur: Russland wehrt ukrainische Raketen über Kursk ab

Russlands Flugabwehr hat nach eigenen Angaben drei ukrainische Raketen über der russischen Region Kursk abgewehrt. Nicht der erste Angriff: Im Dezember 2022 soll am Flughafen Kursk ein Feuer nach einem ukrainischen Drohenangriff ausgebrochen sein (Archivbild). Bild: ---/Administration of the Kursk region of Russia via AP/dpa