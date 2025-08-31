Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Greta Thunberg weist alle Antisemitismus-Vorwürfe zurück.
Greta Thunberg weist alle Antisemitismus-Vorwürfe zurück. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Aktion sorgte in Barcelona für Medienrummel und großes Aufsehen.
Die Aktion sorgte in Barcelona für Medienrummel und großes Aufsehen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Organisatoren sprechen von der bisher größten Aktion ihrer Art.
Die Organisatoren sprechen von der bisher größten Aktion ihrer Art. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Teilnehmer geben sich kämpferisch und optimistisch.
Die Teilnehmer geben sich kämpferisch und optimistisch. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Greta Thunberg weist alle Antisemitismus-Vorwürfe zurück.
Greta Thunberg weist alle Antisemitismus-Vorwürfe zurück. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Aktion sorgte in Barcelona für Medienrummel und großes Aufsehen.
Die Aktion sorgte in Barcelona für Medienrummel und großes Aufsehen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Organisatoren sprechen von der bisher größten Aktion ihrer Art.
Die Organisatoren sprechen von der bisher größten Aktion ihrer Art. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Teilnehmer geben sich kämpferisch und optimistisch.
Die Teilnehmer geben sich kämpferisch und optimistisch. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Welt
Große Flotte kleiner Boote gegen Gaza-Blockade
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneut wollen propalästinensische Aktivisten Israels Gaza-Seeblockade durchbrechen. Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Dabei ist wieder eine bekannte Schwedin.

Barcelona.

Propalästinensische Aktivisten wollen mit Dutzenden kleineren Booten die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Die "Global Sumud Flotilla" sei die bisher größte Aktion ihrer Art, teilten die Organisatoren zum Start der ersten gut 20 Boote mit insgesamt mehr als 300 Teilnehmern aus über 40 Ländern in Barcelona mit. 

In der spanischen Mittelmeermetropole verabschiedeten Hunderte Menschen die Aktivisten. "Sumud" heißt auf Arabisch Standhaftigkeit.

Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen.
Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen.
Nach früheren Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Einer der Organisatoren, der in Spanien lebende Palästinenser Saif Abukeschek, warf Israel vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Er rief die Politik auf, Druck auf Israel für einen Erfolg der Aktion auszuüben. Die "illegale Blockade" und das Töten in dem Küstenstreifen müssten beendet werden.

Auch die Aktivistin Greta Thunberg, die mit ihrem rigorosen Kampf für mehr Klimaschutz weltbekannt geworden ist, ist mit von der Partie. Die Schwedin setzt sich seit längerem auch - und inzwischen vor allem - für die Belange der palästinensischen Bevölkerung ein. Ihr Credo: Ohne soziale Gerechtigkeit könne es auch keine Klimagerechtigkeit geben.

Thunberg war zuletzt mit einer Solidaritätsaktion an Bord der "Madleen" gescheitert. Israelische Soldaten enterten die "Madleen" am 9. Juni 2025 rund 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens und brachten sie in den israelischen Hafen Aschdod. Thunberg und weitere Aktivisten wurden danach ausgewiesen. In Israel wurde ihr vorgeworfen, Teil einer PR-Aktion zu sein.

Greta Thunberg weist Antisemitismus-Vorwürfe zurück

Thunberg wirft Israel immer wieder vor, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen. Kritiker halten ihr dagegen vor, bei ihren Anschuldigungen das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 außer Acht zu lassen, das den Gaza-Krieg ausgelöst hat. Dabei waren rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Kritiker werfen Thunberg außerdem vor, dass sie öffentlich nicht zur Freilassung der Geiseln aufgerufen hat. 

Die Fahrt soll rund zwei Wochen dauern.
Die Fahrt soll rund zwei Wochen dauern. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Fahrt soll rund zwei Wochen dauern.
Die Fahrt soll rund zwei Wochen dauern. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Antisemitismus-Vorwürfe wies die 22-Jährige in Barcelona erneut zurück: "Es ist nicht antisemitisch zu sagen, dass wir keine Menschen bombardieren sollten, dass niemand unter einer Besatzung leben sollte, dass jeder das Recht haben sollte, in Freiheit und Würde zu leben - ganz gleich, wer man ist", sagte Thunberg dem britischen Sender Sky News. 

Israel hat in der Vergangenheit solche Versuche, die Blockade zu durchbrechen, stets verhindert, zuletzt handelte es sich im Juli um ein Boot aus Italien. 

6.000-Kilometer-Fahrt dürfte zwei Wochen dauern

Nach Angaben der Organisatoren der "Global Sumud Flotilla" sollen sich während der rund 6.000 Kilometer langen Fahrt Richtung Gaza viele weitere Boote aus anderen Ländern anschließen. Insgesamt sei die Beteiligung von Aktivisten aus 44 Ländern geplant. Es dürfte mindestens zwei Wochen dauern, bis die Flottille die Gewässer vor dem Gazastreifen erreicht.

Die Zentralregierung in Madrid und das Rathaus in Barcelona heißen die Inititiative willkommen.
Die Zentralregierung in Madrid und das Rathaus in Barcelona heißen die Inititiative willkommen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa
Die Zentralregierung in Madrid und das Rathaus in Barcelona heißen die Inititiative willkommen.
Die Zentralregierung in Madrid und das Rathaus in Barcelona heißen die Inititiative willkommen. Bild: Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Die Aktion wird in Spanien unter anderem von der Zentralregierung in Madrid und vom Rathaus in Barcelona unterstützt. Die zweite stellvertretende Ministerpräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz vom Koalitions-Juniorpartner Sumar bedankte sich für die Initiative und rief erneut dazu auf, die diplomatischen Beziehungen zu Israel auszusetzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
29.08.2025
4 min.
"Kampfgebiet" - Erste Schritte für Offensive auf Stadt Gaza
Israels treibt die geplante Einnahme der Stadt Gaza voran - die Rede ist von "vorbereitenden Einsätzen".
In der Stadt Gaza leben Hunderttausende Menschen. Die israelische Armee intensiviert die Angriffe auf die Stadt - trotz eindringlicher Warnungen.
01.09.2025
2 min.
Nach Sturm-Unterbrechung: Gaza-Hilfsflotte wieder auf See
Die Gaza-Hilfsflotte hatte wegen schlechten Wetters ihre Fahrt unterbrochen.
Propalästinensische Aktivisten wollen erneut versuchen, Israels Gaza-Blockade zu durchbrechen. Nach ersten Fehlschlägen soll es nun mit vielen kleinen Booten klappen. Zum Start gibt es aber Probleme.
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel