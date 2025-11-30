Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), bemüht sich um den Posten des UN-Generalsekretärs. (Archivbild)
Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), bemüht sich um den Posten des UN-Generalsekretärs. (Archivbild) Bild: -/kyodo/dpa
Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), bemüht sich um den Posten des UN-Generalsekretärs. (Archivbild)
Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), bemüht sich um den Posten des UN-Generalsekretärs. (Archivbild) Bild: -/kyodo/dpa
Welt
Grossi will Vereinte Nationen wieder "aktiver" machen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bislang ist der Argentinier Chef der UN-Atomenergiebehörde. Jetzt macht er deutlich, dass er ganz nach oben will. Und spart auch nicht mit Kritik am heutigen Zustand der Weltorganisation.

Rom.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, sieht für sich gute Chancen, neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen zu werden. "Ich will nicht sagen, dass ich die Wahl schon in der Tasche habe", sagte der Argentinier der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". "Aber ich glaube, dass ich eine von allen Seiten respektierte Persönlichkeit bin und echte Kontakte zu allen habe." Über den Top-Posten der Vereinten Nationen wird in den nächsten Monaten entschieden.

Der 64 Jahre alte Argentinier hatte seine Kandidatur für die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres aus Portugal bereits im September offiziell gemacht. Inzwischen hat er die offizielle Unterstützung seines Heimatlandes. Interesse angemeldet haben auch die ehemalige chilenische Präsidentin Michelle Bachelet und die frühere Vizepräsidentin von Costa Rica, Rebeca Grynspan. Der Posten wird zum 1. Januar 2027 neu besetzt.

Grossi: Sicherheitsrat in "fast völliger Blockade"

Grossi verwies in dem Interview darauf, dass er durch seine bisherige Arbeit als IAEA-Chef mit allen wichtigen Nationen im Gespräch sei, auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin. "Bei den UN ist die Macht der Initiative völlig verloren gegangen", kritisierte Grossi. Ein UN-Generalsekretär müsse "aktive Diplomatie" betreiben. "Der UN-Sicherheitsrat leidet unter einer fast völligen Blockade, da die USA, China und Russland sehr oft gegensätzliche Positionen vertreten." 

Das Amt rotiert traditionell zwischen den Weltregionen. Als Nächstes wäre Lateinamerika an der Reihe. Bislang wurden die Vereinten Nationen noch nie von einer Frau geleitet. Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist aktuell Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
14.11.2025
2 min.
Moskau wirft Kiew versuchten Angriff auf Atomkraftwerk vor
IAEA-Chef Grossi ist zuletzt mehrfach nach Russland gereist, wo er auch den Chef der russischen Atombehörde Lichatschow traf. (Archivbild)
Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde ist in Russland, um über die Sicherheit eines von Russland besetzten AKW in der Ukraine zu sprechen. Moskau erhebt beim Treffen Vorwürfe gegen Kiew.
18.11.2025
5 min.
Was bedeutet die UN-Resolution für den Gaza-Friedensplan?
Eine UN-Resolution soll den US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs sichern. (Archivbild)
Seit mehr als einem Monat herrscht eine fragile Waffenruhe im Gaza-Krieg. Mit dem Nahost-Friedensplan von US-Präsident Trump soll darauf aufgebaut werden - kann eine UN-Resolution das voranbringen?
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
Mehr Artikel