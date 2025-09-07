Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Hamas zeigt sich zu unverzüglichen Verhandlungen bereit. (Archivbild)
Die Hamas zeigt sich zu unverzüglichen Verhandlungen bereit. (Archivbild) Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Welt
Hamas nach Trump-Warnung: Sind zu Verhandlungen bereit
US-Präsident Trump spricht im Ringen um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen eine "letzte Warnung" an die Hamas aus. Die Reaktion der Islamisten lässt nicht lange auf sich warten.

Gaza.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat sich nach einer "letzten Warnung" des US-Präsidenten Donald Trump im Ringen um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu sofortigen Verhandlungen bereiterklärt. "Wir haben über Vermittler einige Vorschläge von amerikanischer Seite erhalten, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erzielen", hieß es in der Nacht in einer Hamas-Erklärung.

Trump hatte kurz zuvor auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, die israelische Regierung habe seine nicht näher genannten Bedingungen akzeptiert. Es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere. "Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!", fügte Trump hinzu.

Hamas fordert "klare Erklärung zur Beendigung des Krieges"

Die Hamas erklärte, sie sei "bereit, sich unverzüglich an den Verhandlungstisch zu setzen", um über die Freilassung aller Geiseln "im Austausch für eine klare Erklärung zur Beendigung des Krieges, einen vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen und die Einrichtung eines Komitees unabhängiger Palästinenser zur Verwaltung des Gazastreifens" zu diskutieren. 

Dies müsse mit einer "öffentlichen und ausdrücklichen Verpflichtung des Feindes einhergehen, sich an alle vereinbarten Bedingungen zu halten". Man stehe in Kontakt mit den Vermittlern, "um diese Ideen zu einer umfassenden Vereinbarung auszuarbeiten", die den eigenen Forderungen entspreche, heißt es in der Erklärung weiter.

Trump hatte zuvor geschrieben, er habe die Hamas vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie seine Bedingungen nicht akzeptiere. (dpa)

