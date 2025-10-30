Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bewaffnetes Hamas-Mitglied bei Übergabe von Geisel-Leichen. (Archivbild)
Bewaffnetes Hamas-Mitglied bei Übergabe von Geisel-Leichen. (Archivbild) Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Bewaffnetes Hamas-Mitglied bei Übergabe von Geisel-Leichen. (Archivbild)
Bewaffnetes Hamas-Mitglied bei Übergabe von Geisel-Leichen. (Archivbild) Bild: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
Welt
Hamas übergibt zwei Leichen – Geiseln identifiziert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei von der Hamas übergebene Leichen sind als die Geiseln Amiram Cooper und Sahar Baruch identifiziert. Was über ihr Schicksal und die Hintergründe bekannt ist.

Tel Aviv/Gaza.

Zwei von der islamistischen Hamas übergebene Leichen sind als die sterblichen Überreste von zwei Gaza-Geiseln identifiziert worden. Die Toten seien vom forensischen Institut als Amiram Cooper und Sahar Baruch identifiziert worden, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu mit. Die beiden Männer waren bei dem Massaker der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel am 7. Oktober 2023 in den Küstenstreifen verschleppt worden.

Die Hamas hatte die sterblichen Überreste am Donnerstag an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, die sie zur israelischen Armee brachten. Auf einer Fotografie, die das Büro des Regierungschefs verbreitete, waren zwei in israelische Flaggen gehüllte Särge zu sehen, vor denen Soldaten salutierten. Die Regierung teile die tiefe Trauer der Familien Cooper und Baruch sowie aller Familien getöteter Geiseln, hieß es in der Mitteilung von Netanjahus Büro. 

Der 85-jährige Cooper sei am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt und später im Gazastreifen umgebracht worden, schrieb die Zeitung "Times of Israel". Baruch hätten die palästinensischen Angreifer an jenem Tag aus dem Kibbuz Beeri verschleppt. Der damals 25-Jährige sei bei einem gescheiterten Befreiungsversuch israelischer Truppen im Dezember 2023 getötet worden. 

Damit befinden sich noch die sterblichen Überreste von elf Geiseln im Gazastreifen. Anders als im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump vereinbart, übergibt die Terrororganisation die Leichen nur schleppend. Sie begründet das damit, dass es für sie schwierig sei, die Toten zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Israel bezeichnet dies als Lügen der Hamas. 

Die Islamistenorganisation hat bereits am 13. Oktober alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen. 

Am Dienstag hatte die Hamas bereits die Übergabe einer Leiche angekündigt, dies aber angesichts neuer Angriffe Israels verschoben. Israel reagierte mit den Angriffen, bei denen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 100 Menschen getötet wurden, auf einen tödlichen Angriff auf israelische Soldaten im Süden des Gazastreifens. Die Waffenruhe wurde erneuert, Israel griff jedoch weiterhin Ziele in dem Küstenstreifen an. Die Hamas und Israel werfen sich gegenseitig Verstöße vor. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
1 min.
Fünf Lawinentote in Südtirol stammen alle aus Bayern
Die Polizei hat nun die Herkunft der verunglückten Bergsteiger bekanntgegeben.
Nach dem Unglück in Südtirol hat die Polizei weitere Details mitgeteilt.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
01.11.2025
2 min.
Israel: Von Hamas übergebene Leichen keine Geiseln
Nach israelischen Angaben hat die Hamas dem IKRK erneut Leichen übergeben, bei denen es sich nicht um vermisste Geiseln handelt. (Archivbild)
Wieder falsche Hoffnung: Die von der Hamas übergebenen Leichen sind keine vermissten Geiseln. Wie reagiert Israel?
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
11:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Mitfahrbänke sollen Mobilität verbessern
Die Mitfahrbänke sollen den Bewohnern die Möglichkeit bieten, ins Stadtzentrum von Annaberg-Buchholz zu pendeln.
Auf Initiative des Ortschaftsrates von Geyersdorf sind zwei Mitfahrbänke in der Kreisstadt entstanden. Eine Lösung für ein bislang nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebundenes Wohngebiet.
Patrick Herrl
07:42 Uhr
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Israel hat die von Hamas übergebenen Geisel-Leichen identifiziert.
Die islamistische Hamas hat bisher 20 tote Verschleppte an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von acht Opfern.
Mehr Artikel