Zerstörte Gebäude in Chan Junis. (Archivbild)
Zerstörte Gebäude in Chan Junis. (Archivbild)
Welt
Hamas-Zivilschutz: Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis
Nach dem Beginn von Luftangriffen im Gazastreifen meldet der Hamas-Zivilschutz fünf Tote im Süden des Küstenstreifens, darunter Kinder. Die israelische Armee prüft den Vorfall.

Gaza/Tel Aviv.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes fünf Menschen getötet worden. Ein Sprecher sagte, darunter seien auch Kinder. In der Stadt Chan Junis im Süden des Küstenstreifens sei ein Fahrzeug gezielt angegriffen worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht. 

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte nach einem Angriff auf israelische Soldaten im Gazastreifen Gegenangriffe angeordnet. Die islamistische Terrororganisation Hamas teilte mit, sie sei nicht für den Angriff verantwortlich. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. (dpa)

