Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hamas will in den Trümmern im Gazastreifen zwei weitere tote Geiseln geborgen haben. (Archivbild)
Die Hamas will in den Trümmern im Gazastreifen zwei weitere tote Geiseln geborgen haben. (Archivbild) Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Die Hamas will in den Trümmern im Gazastreifen zwei weitere tote Geiseln geborgen haben. (Archivbild)
Die Hamas will in den Trümmern im Gazastreifen zwei weitere tote Geiseln geborgen haben. (Archivbild) Bild: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
Welt
Hamas: Zwei weitere tote Geiseln geborgen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit neuen Luftschlägen reagiert Israel auf einen Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln durch die Hamas. Nun will die Terrororganisation weitere Leichen geborgen haben.

Gaza.

Die islamistische Hamas hat nach eigenen Angaben die Leichen von zwei weiteren Geiseln im Gazastreifen geborgen. Das teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, am späten Abend auf Telegram samt der Namen von zwei Entführten mit. In der Mitteilung steht jedoch nicht, ob die Leichen noch in der Nacht an Israel übergeben werden. Solange Israel Leichen von vermissten Geiseln nicht offiziell identifiziert hat und die Angehörigen nicht darüber informiert sind, veröffentlichen israelische Medien keine Namen. 

Zuvor hatte die Hamas angesichts einer erneuten Eskalation der Gewalt im Gazastreifen mitgeteilt, eine zunächst für Dienstagabend angekündigte Übergabe einer toten Geisel zu verschieben. Es handele sich um eine Reaktion auf "Verstöße der Besatzung (Israel)", hatten die Kassam-Brigaden mitgeteilt. Die Leiche sei bei Suchaktionen in einem Tunnel im Süden Gazas gefunden worden. Neue Angriffe Israels würden die Bergung und Rückgabe behindern. 

Israel hatte erneut Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Laut Verteidigungsminister Israel Katz reagierte die Regierung damit auf einen Angriff der Hamas auf israelische Soldaten sowie auf Verzögerungen bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Die Hamas wies eine Verantwortung für den Angriff auf die Soldaten zurück. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
29.10.2025
6 min.
Trump: Nichts gefährdet die Waffenruhe in Gaza
Noch ist ein dauerhafter Frieden in Gaza nicht absehbar.
Knapp drei Wochen nach Beginn einer Waffenruhe ist die Lage im Gazastreifen erneut eskaliert. US-Präsident Trump sieht die von ihm initiierte Waffenruhe-Vereinbarung jedoch nicht in Gefahr.
Lars Nicolaysen, dpa
28.10.2025
4 min.
Israel startet neue Gaza-Angriffe nach Attacke auf Soldaten
Zerstörte Gebäude südlich der Stadt Gaza. (Archivbild)
Mit neuen Luftschlägen reagiert Israel auf einen Angriff auf Soldaten und die verzögerte Rückgabe toter Geiseln. Nach Angaben des Hamas-Zivilschutzes wurden mindestens fünf Menschen getötet.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
Mehr Artikel