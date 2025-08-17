Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An Trumps Entscheidung, die Nationalgarde in Washington einzusetzen, gibt es reichlich Kritik. (Archivbild)
An Trumps Entscheidung, die Nationalgarde in Washington einzusetzen, gibt es reichlich Kritik. (Archivbild) Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Medienberichten zufolge sollen zusätzliche Einheiten nun auch Waffen bei sich tragen.
Medienberichten zufolge sollen zusätzliche Einheiten nun auch Waffen bei sich tragen. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Trump begründet den Truppeneinsatz mit angeblich ausufernder Kriminalität - die Statistiken geben das indes nicht her.
Trump begründet den Truppeneinsatz mit angeblich ausufernder Kriminalität - die Statistiken geben das indes nicht her. Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Welt
Hunderte weitere Nationalgardisten nach Washington geschickt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 800 Nationalgardisten waren zunächst laut dem Weißen Haus für den umstrittenen Einsatz in Washington eingeplant. Die Truppenstärke soll nun aber noch einmal stark wachsen.

Washington/Charleston.

Drei republikanisch geführte US-Bundesstaaten werden Nationalgardetruppen in die Hauptstadt entsenden und den von Präsident Donald Trump angeordneten Einsatz in Washington unterstützen. Nachdem bereits West Virginias Gouverneur Patrick Morrisey der Regierung die Entsendung von 300 bis 400 Nationalgardisten versprochen hatte, gibt es entsprechende Zusagen auch aus South Carolina und Ohio.

200 seiner Nationalgardisten würden Präsident Trump dabei unterstützen, "wieder Recht und Ordnung in der Hauptstadt unserer Nation herzustellen", erklärte South Carolinas republikanischer Regierungschef Henry McMaster auf der Plattform X. Ohios Gouverneur Mike DeWine erklärte nach Angaben der "Washington Post", er entsende 150 Nationalgardisten des Bundesstaats. Diese sollten demnach in den kommenden Tagen in Washington ankommen. 

US-Medien berichteten unter Berufung auf Regierungskreise, mit den zusätzlichen Soldaten solle das am Montag angekündigte Truppenkontingent von 800 Nationalgardisten zusätzlich aufgestockt werden.

Einsatzkräfte sollen "Sauberkeit und Sicherheit" wiederherstellen

Morrisey zufolge sollen die Einsatzkräfte aus seinem Bundesstaat dabei helfen, die "Sauberkeit und Sicherheit" in der Hauptstadt "wiederherzustellen". Trump hatte den Einsatz der Nationalgarde mit angeblich ausufernder Kriminalität in Washington begründet und auch von einer zunehmenden Verwahrlosung des öffentlichen Raums gesprochen - wobei die offiziellen Kriminalstatistiken seine Behauptung nicht bestätigen. Kritikern zufolge dürfte das Vorgehen der US-Regierung vielmehr darauf abzielen, demonstrativ Stärke zu zeigen und damit von innenpolitischen Problemen abzulenken.

Der Zeitung "Wall Street Journal" zufolge könnten die zusätzlichen Einheiten auch Waffen mit sich tragen - das wäre ein Novum, denn die bisherigen Soldaten sollen dem Bericht nach unbewaffnet patrouillieren. Vor wenigen Tagen hatte das US-Militär noch betont, dass die in Washington eingesetzten Kräfte "mit persönlicher Schutzausrüstung einschließlich Körperpanzern ausgestattet" würden. Mit Blick auf eine mögliche Verwendung von Waffen hieß es dagegen: "Waffen stehen bei Bedarf zur Verfügung, verbleiben jedoch in der Waffenkammer."

Angebliche Kriminalität und Obdachlose Grund für Eskalation

Trump hatte am Montag per Dekret verfügt, dass die Polizei im Hauptstadtbezirk Washington vorerst Justizministerin Pam Bondi untersteht. Diese übertrug ihrerseits dem Chef der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA, Terry Cole, die Polizeiführung. Im Zuge seines umstrittenen Dekrets beorderte Trump auch die Truppen der Nationalgarde nach Washington.

Trump stützt sein Dekret auf ein Gesetz namens "Home Rule Act", das im Notstand die Polizei in Washington unter Bundeskommando stellt. Laut dem Generalstaatsanwalt des Bundesbezirks, Brian Schwalb, gibt das Gesetz nur her, dass der US-Präsident Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser anweisen darf, wie die Vollzugsbehörden eingesetzt werden sollen. 

Im Fokus Trumps – und damit der Strafverfolgungsbehörden – stehen vor allem Migranten, die sich womöglich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land aufhalten, sowie Obdachlose auf den Straßen und Plätzen der Stadt. 

Nationalgarde nicht das erste Mal in Washington unterwegs

Die zum US-Heer gehörende Nationalgarde war schon häufiger in der Hauptstadt aktiv. Zwar haben üblicherweise die Bundesstaaten die Kontrolle über diese militärische Reserveeinheit. In besonderen Lagen - etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen und Notfällen im Inneren - kann der Präsident sie aber unter Bundeskommando stellen. Im Sonderfall der US-Hauptstadt, die kein eigener Bundesstaat ist, untersteht die Nationalgarde ohnehin direkt dem Präsidenten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
