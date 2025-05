Indien greift Flugabwehrsysteme in Pakistan an

Im Konflikt zwischen den Atommächten ist keine Entspannung in Sicht. Beide Länder attackieren laut Indien die Flugabwehr der jeweils anderen Seite.

Neu-Delhi/Islamabad.

Im verschärften Konflikt mit Pakistan hat Indien nach eigenen Angaben Flugabwehrsysteme an mehreren Orten des Nachbarlandes attackiert. Eines der Systeme in der Millionenstadt Lahore sei zerstört worden, teilte die indische Regierung mit. Mit dem Beschuss in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) habe das Militär auf den Versuch Pakistans reagiert, militärische Ziele im Norden und Westen Indiens mit Drohnen und Raketen zu treffen. Dies habe aber vereitelt werden können. Eine Bestätigung dafür aus Pakistan gab es zunächst nicht.