Indonesien: Offizielle Zahlen bestätigen Sieg von Prabowo

Es dauert, bis 200 Millionen Stimmzettel auf Tausenden Inseln ausgezählt sind. Aber Prabowos überragender Sieg bei der Wahl in Indonesien scheint sich zu bestätigen. Was heißt das für die Demokratie?

Jakarta (dpa) - .

Am Tag nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Indonesien haben offizielle Zahlen den deutlichen Sieg des Ex-Generals Prabowo Subianto bestätigt. Bis zum Morgen wurden in dem Inselreich knapp 40 Prozent der Stimmen ausgezählt. Prabowo (72) käme demnach auf etwa 56 Prozent und müsste in keine Stichwahl gegen einen seiner beiden Kontrahenten. Der frühere Gouverneur von Jakarta und Ex-Bildungsminister Anies Baswedan (54) und der Gouverneur der Provinz Zentraljava Ganjar Pranowo (55) lagen mit rund 24 Prozent und 19 Prozent weit abgeschlagen dahinter.