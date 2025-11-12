Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Liste von Ministerpräsident al-Sudani gewinnt die Parlamentswahl im Irak.
Die Liste von Ministerpräsident al-Sudani gewinnt die Parlamentswahl im Irak. Bild: Ameer Al-Mohammedawi/dpa
Die Liste von Ministerpräsident al-Sudani gewinnt die Parlamentswahl im Irak.
Die Liste von Ministerpräsident al-Sudani gewinnt die Parlamentswahl im Irak. Bild: Ameer Al-Mohammedawi/dpa
Welt
Irak: Koalition von Regierungschef al-Sudani gewinnt Wahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Bündnis von Ministerpräsident al-Sudani gewinnt die Parlamentswahl im Irak. Ob er Regierungschef bleiben kann, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Bagdad.

Das Bündnis von Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani hat die Parlamentswahl im Irak deutlich gewonnen. Die Wahlkommission des Iraks teilte Medienberichten zufolge nach Auszählung von über 99 Prozent der Stimmen mit, die von al-Sudani geführte Liste für Wiederaufbau und Entwicklung (mehr als 1,3 Millionen Stimmen) habe mit deutlichem Vorsprung vor der Demokratischen Partei Kurdistans (mehr als eine Million Stimmen) gewonnen. Auf Platz drei landete eine von einem sunnitischen Politiker geführte Partei (rund 945.000 Stimmen). 

Die Wahlkommission gab eine Wahlbeteiligung von 56,1 Prozent bekannt. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber der Wahl von 2021, als die Beteiligung rund zwölf Prozentpunkte niedriger lag. Al-Sudani strebt eine zweite Amtszeit an. Allerdings sehen Fachleute die Chancen für eine zweite Amtszeit als eher gering an - vor allem aufgrund tiefer Spaltungen innerhalb der Koalition.

Mehr als 21 Millionen der insgesamt 46 Millionen Irakerinnen und Iraker waren am Dienstag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Zu vergeben sind 329 Sitze - ein Viertel von ihnen sind für Frauen reserviert. Allerdings hat auch al-Sudanis Bündnis keine ausreichende Mehrheit, so dass Verhandlungen zwischen den schiitischen, sunnitischen und kurdischen Parteien über eine Koalition aufgenommen werden müssen. 

Wahlkampf war von Gewalt geprägt

Die Verhandlungen können mehrere Wochen oder Monate lang dauern. Mehr als 300 Beobachter, darunter Vertreter der Vereinten Nationen, der Arabischen Liga und internationale Kontrolleure, hatten den Wahlprozess überwacht.

Die Koalitionsverhandlungen dürften sich schwierig gestalten.
Die Koalitionsverhandlungen dürften sich schwierig gestalten. Bild: Ameer Al-Mohammedawi/dpa
Die Koalitionsverhandlungen dürften sich schwierig gestalten.
Die Koalitionsverhandlungen dürften sich schwierig gestalten. Bild: Ameer Al-Mohammedawi/dpa

Mehr als 20 Jahre nach der US-Invasion und dem Sturz des früheren Machthabers Saddam Hussein und Jahren der Terrorherrschaft durch die IS-Miliz in Teilen des Landes gilt die Stabilität im Zweistromland weiterhin als brüchig. Sowohl die USA als auch der Nachbar Iran versuchen ihren Einfluss in dem Land geltend zu machen. Angesichts von Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen und konfessionellen Gruppen, Korruption und anhaltender Gewalt sitzt das Misstrauen vieler Menschen in die Politik tief. 

Der Wahlkampf war von Gewalt geprägt. So wurde ein sunnitischer Kandidat im vergangenen Monat durch eine Autobombe getötet. Kurz vor Öffnung der Wahllokale am Dienstag starben zwei Polizisten bei einem Feuergefecht vor dem Büro eines Kandidaten in der Provinz Kirkuk im Norden des Landes. Der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen - er fordert Reformen und ein härteres Vorgehen gegen Korruption. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:51 Uhr
3 min.
Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung
In letzter Minute wollen Union und SPD Beitragserhöhungen in der Pflege verhindern.
Die Finanznöte in der Pflege sind chronisch geworden. Müssen die Beiträge wieder erhöht werden? Die Koalition will nochmal Geld nachschießen.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
30.10.2025
4 min.
Zweikampf bei Niederlande-Wahl – Wilders ohne Machtoption
Rob Jetten könnte der nächste Regierungschef werden.
So spannend war eine Wahl in den Niederlanden selten. Wer macht das Rennen? Der linksliberale Jetten liegt vor dem Rechtspopulisten Wilders. Ein Generationen- und Politikwechsel könnte bevorstehen.
29.10.2025
5 min.
Schlappe für Wilders - Aber rechte Parteien weiter stark
Der Spitzenkandidat der Linksliberalen, Rob Jetten, ist nach ersten Prognosen der Wahlsieger in den Niederlanden.
Die Niederlande haben gewählt: Nach den ersten Prognosen ist der Rechtspopulist Geert Wilders nicht mehr stärkste Kraft. Dennoch rückt das Land nicht nach links. Gibt es eine stabile Regierung?
Annette Birschel und Christoph Driessen, dpa
15:51 Uhr
2 min.
Wolfsburg trennt sich auch von Sportdirektor Schindzielorz
Sebastian Schindzielorz ist nicht mehr Sportdirektor des VfL Wolfsburg. (Archivfoto).
Beim VfL Wolfsburg gehen die Aufräumarbeiten weiter. Nach dem Trainer muss nun auch der Sportdirektor gehen.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel