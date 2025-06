Trump: Iranische Atomanlagen sind komplett zerstört

Die USA beteiligen sich mit Luftangriffen an Israels Krieg gegen den Iran. US-Präsident Trump spricht von einem "spektakulären militärischen Erfolg" - und richtet zugleich eine Drohung an den Iran.

Washington. Nach der Bombardierung durch das US-Militär sind Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" nach Angaben von Präsident Donald Trump komplett zerstört. Er drohte dem Iran bei einer Ansprache im Weißen Haus mit weiteren Angriffen, falls Teheran nicht einen Weg des Friedens einschlagen sollte. "Wenn der Frieden nicht schnell kommt, werden wir die anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick angreifen, die meisten von ihnen können in wenigen Minuten ausgeschaltet werden."

Das Ziel der USA sei die Zerstörung der iranischen Kapazitäten zur Uran-Anreicherung gewesen und die Beendigung der nuklearen Bedrohung durch den "weltweit größten staatlichen Sponsor des Terrors", erklärte Trump. Er könne der Welt nun berichten, dass die Angriffe ein "spektakulärer militärischer Erfolg" gewesen seien.

Der Iran habe seit 40 Jahren gesagt: "Tod für Amerika, Tod für Israel". Trump bedankte sich bei dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem israelischen Militär für die großartige Arbeit, die es geleistet habe. Vor allem aber wolle er den "großartigen amerikanischen Patrioten", die die Maschinen geflogen hätten und dem gesamten Militär der Vereinigten Staaten zu den Angriffen gratulieren. So etwas hätte die Welt seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen.

Trump nannte bereits zuvor Details zu den Angriffen

Trump hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass die USA einen "sehr erfolgreichen Angriff" auf drei Anlagen verübt hätten - einschließlich der unterirdischen Uran-Anreicherungsanlage in Fordo. Daneben seien auch die Standorte Natans und Isfahan angegriffen worden. Die Angriffe seien nun abgeschlossen. Alle beteiligten Flugzeuge befänden sich sicher auf dem Heimweg, schrieb Trump zuvor auf seiner Plattform Truth Social.

Israel greift seit rund zehn Tagen Ziele im Iran an - darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und Öl- und Erdgasfelder. Das erklärte Hauptziel ist es, die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel.

Trump hatte am Donnerstag erklären lassen, innerhalb von zwei Wochen eine Entscheidung über eine mögliche Beteiligung der USA an dem Krieg zu treffen. Zuvor hatte er auf dem Verhandlungsweg versucht, den Iran von seinem umstrittenen Atomprogramm abzubringen. Eine weitere Runde der vom Oman vermittelten Gespräche zwischen den USA und dem Iran war aufgrund von Israels Angriffen geplatzt. (dpa)