Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gespräche zu den Atominspektionen fanden in Kairo statt.
Die Gespräche zu den Atominspektionen fanden in Kairo statt. Bild: Khaled Elfiqi/AP/dpa
Die Gespräche zu den Atominspektionen fanden in Kairo statt.
Die Gespräche zu den Atominspektionen fanden in Kairo statt. Bild: Khaled Elfiqi/AP/dpa
Welt
Iran und IAEA vereinbaren Weg zu neuen Atominspektionen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach den Angriffen auf Irans Atomanlagen hatte Teheran seine Kooperation mit den UN-Atomwächtern auf Eis gelegt. Nun wurde ein Weg zur Deeskalation vereinbart. Der Iran stellt jedoch Bedingungen.

Kairo.

Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) melden einen wichtigen Schritt im Streit um das iranische Nuklearprogramm. Man habe sich geeinigt, in welcher Weise Atom-Inspektionen im Iran wiederaufgenommen werden können, sagte IAEA-Chef Grossi nach Verhandlungen mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi in Kairo. Ägyptens Chediplomat Badr Abdel-Atti vermittelte in den Gesprächen.

"Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung", schrieb Grossi auf der Plattform X. Es gäbe aber noch viel zu tun, um die Vereinbarungen auch umzusetzen, sagte er in einer Pressekonferenz in der ägyptischen Hauptstadt.

Araghtschi sagte, die neue Verständigung mit der IAEA berücksichtige die Sorgen Irans und schaffe zugleich einen Rahmen für die Fortsetzung der Zusammenarbeit. "Diese Vereinbarung etabliert einen praktikablen Mechanismus der Kooperation, der sowohl die außergewöhnliche Sicherheitslage Irans als auch die technischen Anforderungen der Agentur (IAEA, Anm.) widerspiegelt", sagte er.

Araghtschi warnt vor "feindseligen Handlungen"

Von der IAEA forderte Irans Außenminister "Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Professionalität". Er betonte jedoch: Im Falle "feindseliger Handlungen gegen den Iran" – einschließlich einer Wiedereinführung alter UN-Sanktionen – werde der Iran die Übereinkunft als beendet betrachten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben solche Strafmaßnahmen in die Wege geleitet, um den Iran im Atomstreit zum Einlenken zu zwingen.

Die Atomenergiebehörde in Wien verhandelt seit Wochen mit iranischen Vertretern über die Wiederaufnahme von Inspektionen. Dabei steht vor allem der Verbleib von mehr als 400 Kilogramm Uran im Fokus, das laut IAEA einen beinahe Atomwaffen-tauglichen Reinheitsgrad hat. 

Bislang hat Teheran die IAEA nicht darüber informiert, wo und in welchem Zustand dieses Material nach den Angriffen auf seine Atomanlagen vom Juni ist. Der Iran habe Fristen für entsprechende Berichte verstreichen lassen, sagte Grossi gestern Rande einer Sitzung des IAEA-Gouverneursrates. Der Iran befürchte, dass Israel aufgrund solcher Informationen den Iran erneut bombardieren könnte, hieß es aus westlichen diplomatischen Kreisen in Wien.

Sorgen vor neuem Krieg gegen Iran

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Einrichtungen des Atomprogramms bombardiert, darunter auch die unterirdische Anlage Fordo. Israels Regierung begründete das Vorgehen mit einer Bedrohung durch Irans Atom- und Raketenprogramm. Zahlreiche Juristen stuften den Krieg als völkerrechtswidrig ein. Zuletzt hatte Irans Regierung Sorgen über einen neuen Krieg geäußert.

Hintergrund des Atomstreits sind Befürchtungen des Westens, der Iran könne nach Atomwaffen streben. Teheran weist dies zurück. Der Iran hatte sich im Wiener Atomabkommen bereits einmal verpflichtet, sein Nuklearprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. In seiner ersten Amtszeit kündigte US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung jedoch einseitig auf. Faktisch umgesetzt wird der Deal schon seit Jahren nicht mehr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Was bedeutet der "Snapback"-Mechanismus für den Iran?
Europa droht Iran im Atomstreit Neuauflage von Sanktionen an
Im Streit über Irans Atomprogramm ist keine diplomatische Lösung in Sicht. Nun aktivieren Deutschland, Frankreich und Großbritannien den sogenannten Snapback-Mechanismus. Was bedeutet der Schritt?
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
28.08.2025
5 min.
Atomstreit mit dem Iran: Europäer ziehen die Notbremse
Die Europäer sehen kaum mehr Chancen, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Bereits in der vergangenen Woche herrschte bei einem Treffen von Deutschlands Außenminister Johann Wadephul mit Amtskollegen düstere Stimmung. (Archivbild)
Steht das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe endgültig vor dem Aus? Ein Schritt, den Deutschland jetzt mit europäischen Partnern geht, deutet darauf hin. Ein Ausweg bleibt aber noch.
Ansgar Haase, Matthias Röder und Arne Bänsch, dpa
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
Mehr Artikel