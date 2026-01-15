Iran verzichtet auf Hinrichtungen – USA blasen angedrohte Angriffe ab

Die Führung in Teheran macht einen Deal mit US-Präsident Donald Trump. Die iranische Opposition fühlt sich verraten.

Millionen Menschen bei Protestkundgebungen, mindestens 3500 Tote bei Straßenschlachten, ein einwöchiger Internetblackout – doch die iranische Führung tut so, als habe es nur einen kleinen Betriebsunfall gegeben. Sein Land habe eine „dreitägige Terroroperation“ im Auftrag Israels erlebt, sagt Außenminister Abbas Araghchi – dabei...