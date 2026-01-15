MENÜ
Irans Außenminister Abbas Araghchi versichert, dass es nach den landesweiten Protesten keine Hinrichtungen von Demonstranten geben soll.
Irans Außenminister Abbas Araghchi versichert, dass es nach den landesweiten Protesten keine Hinrichtungen von Demonstranten geben soll.
Welt
Iran verzichtet auf Hinrichtungen – USA blasen angedrohte Angriffe ab
Von Thomas Seibert
Die Führung in Teheran macht einen Deal mit US-Präsident Donald Trump. Die iranische Opposition fühlt sich verraten.

Millionen Menschen bei Protestkundgebungen, mindestens 3500 Tote bei Straßenschlachten, ein einwöchiger Internetblackout – doch die iranische Führung tut so, als habe es nur einen kleinen Betriebsunfall gegeben. Sein Land habe eine „dreitägige Terroroperation“ im Auftrag Israels erlebt, sagt Außenminister Abbas Araghchi – dabei...
