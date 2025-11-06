Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Grenzgebiet zwischen Israel und Ägypten. (Archivbild)
Grenzgebiet zwischen Israel und Ägypten. (Archivbild) Bild: Leo Correa/AP/dpa
Grenzgebiet zwischen Israel und Ägypten. (Archivbild)
Grenzgebiet zwischen Israel und Ägypten. (Archivbild) Bild: Leo Correa/AP/dpa
Welt
Israel erklärt Grenze zu Ägypten zu Sperrgebiet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach israelischen Medienberichten kommt es an der Grenze zwischen Israel und Ägypten zu massivem Schmuggel von Waffen und Drogen. Israel erklärt dem ganzen jetzt "Krieg".

Tel Aviv.

Angesichts massiven Waffenschmuggels mit Hilfe von Drohnen hat der israelische Verteidigungsminister das Grenzgebiet seines Landes zu Ägypten zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Schießbefehle sollten entsprechend geändert werden, hieß es in einer Mitteilung des Ministers Israel Katz. 

Mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, David Zini, sei vereinbart worden, die Bedrohung durch Waffenschmuggel mittels Drohnen als Terrorgefahr zu definieren. "Wir erklären Krieg - jeder, der in das verbotene Gebiet eindringt, wird getroffen", hieß es in der Mitteilung von Katz. Die Schießbefehle sollten verschärft werden, so dass jeder Unbefugte, der in das Sperrgebiet eindringe, getroffen werden könne. Dies ziele auf Betreiber von Drohnen und Schmuggler ab. 

Neue Spielregeln

"Der Waffenschmuggel mittels Drohnen ist Teil des Gaza-Krieges und zielt darauf ab, unsere Feinde zu bewaffnen - und es müssen alle Mittel ergriffen werden, um ihn zu stoppen", hieß es in der Mitteilung von Katz. Man müsse den Schmugglern klarmachen, dass sich die Spielregeln verändert hätten, "und sie werden einen sehr hohen Preis zahlen, wenn sie nicht damit aufhören". 

Massiver Schmuggel mit Drohnen

Nach israelischen Medienberichten kommt es an der Grenze zwischen Israel und Ägypten zu massivem Schmuggel von Waffen und Drogen. Die "Times of Israel" berichtete, Schmuggler auf der israelischen Seite näherten sich für gewöhnlich der Grenze bis zu einer Entfernung von einem bis fünf Kilometern, steuerten dann Drohnen über die Grenze nach Ägypten und landeten sie dort wiederum einen bis drei Kilometer vom Zaun entfernt. Auf der ägyptischen Seite beladen Schmuggler die Drohnen demnach mit Schmuggelware und die Schmuggler auf der israelischen Seite steuern die Drohnen dann zurück. 

Die Waffen sind nach Medienberichten für Verbrecherbanden in Israel bestimmt, gelangen aber teilweise auch in den Gazastreifen. Ägypten hat Berichte über Waffenschmuggel an der Grenze zu Israel in der Vergangenheit dementiert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
25.10.2025
2 min.
Bericht: Drohnen des US-Militärs kreisen über Gazastreifen
Während des Gaza-Kriegs kamen US-Drohnen vom Typ MQ-9 Reaper zum Einsatz. (Archivbild)
Die Angaben des israelischen Militärs reichen den Amerikanern offenbar nicht. Stattdessen scheinen sie eigene Luftaufnahmen zu machen, um die Einhaltung der Waffenruhe mit der Hamas zu kontrollieren.
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
27.10.2025
2 min.
Kreise: Tote und Verletzte bei Angriff im Gazastreifen
Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft. (Symbolbild)
Auch zweieinhalb Wochen nach Beginn der Waffenruhe gibt es im Gazastreifen weiter Zwischenfälle. Über den Grund für einen jüngsten israelischen Angriff gibt es widersprüchliche Angaben.
Mehr Artikel