Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz droht, in der Stadt Gaza würden sich für die Hamas "die Tore der Hölle" öffnen. (Archivbild) Bild: Hannes P Albert/dpa
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz droht, in der Stadt Gaza würden sich für die Hamas "die Tore der Hölle" öffnen. (Archivbild) Bild: Hannes P Albert/dpa
Welt
Israel Katz: Einsatzpläne für die Stadt Gaza gebilligt
Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza, in der sich noch rund eine Million Menschen aufhalten. Bei einer Sicherheitsberatung ist das Vorhaben nun genehmigt worden.

Tel Aviv/Gaza.

In Israel sind Verteidigungsminister Israel Katz zufolge die Pläne zum Einsatz der israelischen Armee gegen die Hamas in der Stadt Gaza genehmigt worden. Dies beinhalte auch die Umquartierung der Anwohner der größten Stadt des Gazastreifens, sagte Katz nach Angaben seines Büros. Der Beschluss sei bereits am Donnerstag erfolgt, hieß es. 

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass Katz sowie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Militärs am Donnerstag zu einer Sicherheitsberatung zusammenkommen wollten, um die Einsatzpläne zur Einnahme der Stadt Gaza billigen.

"Die Tore der Hölle werden sich öffnen"

Katz kündigte intensive Angriffe für das Gebiet an. "Die Tore der Hölle werden sich bald über den Mördern und Vergewaltigern der Hamas in Gaza öffnen – bis sie Israels Bedingungen zur Beendigung des Krieges zustimmen", drohte der Verteidigungsminister. Andernfalls werde die Stadt Gaza aussehen wie Rafah und Beit Hanun. Beide Orte wurden durch israelische Bombardierungen großflächig zerstört. In der Stadt Gaza halten sich Schätzungen zufolge derzeit noch rund eine Million Menschen auf. Die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung könnte sich durch die Offensive noch weiter verschlimmern. 

Netanjahu hatte am Donnerstag auch weitere Verhandlungen über die Freilassung der aus Israel entführten Geiseln in Aussicht gestellt. Indirekte Verhandlungen Israels und der Hamas über eine neue Waffenruhe blieben bislang erfolglos und wurden zuletzt unterbrochen.

In Israel wurde auch spekuliert, Israels Ankündigung einer Ausweitung des Kriegs könne eine Verhandlungstaktik sein, um die Hamas unter Druck zu setzen. (dpa)

