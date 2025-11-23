Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mitarbeiter des Zivilschutzes am Ort eines israelischen Angriffs im südlichen Vorort von Beirut.
Mitarbeiter des Zivilschutzes am Ort eines israelischen Angriffs im südlichen Vorort von Beirut. Bild: Bilal Hussein/AP/dpa
Welt
Israel tötet Hisbollah-Anführer in Beirut
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz Waffenruhe schlägt Israels Armee erneut in der libanesischen Hauptstadt Beirut zu. Ein ranghoher Anführer sowie weitere Mitglieder der proiranischen Hisbollah-Miliz werden getötet.

Tel Aviv/Beirut.

Israels Militär hat bei einem Angriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen ranghohen Anführer der proiranischen Hisbollah-Miliz getötet. Es handele sich um Haitham Ali Tabatabai, den Generalstabschef der Schiiten-Miliz, teilte das Militär mit. Die USA hatten 2018 eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Die Hisbollah-Miliz bestätigte seinen Tod am Abend. Zudem seien vier weitere ihrer Mitglieder bei dem Angriff im Vorort Haret Hreik im Süden von Beirut getötet worden. 

Nach offiziellen libanesischen Angaben wurden insgesamt fünf Menschen getötet und 28 weitere verletzt. Es war der erste israelische Angriff im Großraum Beirut seit Monaten. Getroffen wurde ein mehrstöckiges Gebäude. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, es sei auch erheblicher Schaden an benachbarten Gebäuden und Autos auf der Straße entstanden. 

Netanjahu ordnete Angriff an

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte zuvor mitgeteilt, die Armee habe "den Hisbollah-Generalstabschef angegriffen, der den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet hatte". Netanjahu habe die Attacke gemäß der Empfehlung des Verteidigungsministers Israel Katz und des Militärchefs Ejal Zamir angeordnet. 

Mitglieder des libanesischen Zivilschutzes untersuchen Schäden in getroffener Wohnung in südlichem Vorort von Beirut.
Mitglieder des libanesischen Zivilschutzes untersuchen Schäden in getroffener Wohnung in südlichem Vorort von Beirut. Bild: Bilal Hussein/AP/dpa
Verteidigungsminister Katz sagte, Israel werde weiterhin mit Entschlossenheit handeln, "um jede Bedrohung für die Bewohner des Nordens und den Staat Israel zu verhindern". Katz drohte: "Wer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgeschlagen." Man werde eine Rückkehr zur Realität vor dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 nicht zulassen. 

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich im November 2024 nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Dennoch greift das israelische Militär immer wieder Ziele im Libanon an. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

Immer wieder Angriffe auch in Beirut

Im September vergangenen Jahres hatte die israelische Luftwaffe den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Der Angriff ereignete sich ebenfalls in dem Beiruter Vorort Haret Hreik. 

Im Januar 2024 kam der zweithöchste Anführer der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Ausland, Saleh al-Aruri, bei einer Explosion in Beirut ums Leben. Die Hisbollah gab Israel die Schuld am Tod des Vize-Leiters des Politbüros der Hamas. (dpa)

