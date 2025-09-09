Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Einwohner der Stadt Gaza sollen den Ort nach Willen Israels verlassen. (Archivbild)
Die Einwohner der Stadt Gaza sollen den Ort nach Willen Israels verlassen. (Archivbild) Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Die Einwohner der Stadt Gaza sollen den Ort nach Willen Israels verlassen. (Archivbild)
Die Einwohner der Stadt Gaza sollen den Ort nach Willen Israels verlassen. (Archivbild) Bild: Abed Rahim Khatib/dpa
Welt
Israels Armee ruft Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Israel plant die Einnahme der Stadt Gaza. Die israelische Armee fordert nun erstmals alle Menschen dort auf, den Ort zu verlassen.

Gaza/Tel Aviv.

Vor der geplanten Einnahme der Stadt Gaza hat Israels Armee die Einwohner offiziell zur Flucht aufgefordert. Die Menschen sollen sich zu ihrer eigenen Sicherheit nach Al-Mawasi in den Süden begeben, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Israels Armee werde in der Stadt Gaza "mit großer Intensität vorgehen", um die Hamas zu besiegen, wie sie es bereits im gesamten Küstenstreifen getan habe, teilte das Militär darin weiter mit. Es ist die erste Fluchtaufforderung der Armee für die gesamte Stadt. Zuvor hatte es derlei Aufrufe nur für einzelne Gegenden gegeben.

Die israelische Armee gab auch eine Nummer an, für den Fall, dass die Menschen auf Straßensperren der Hamas stoßen oder anderweitig von den Islamisten an der Flucht gehindert würden. 

Am Montag hatte bereits Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Einwohner des Orts zum Verlassen der Stadt gedrängt: "Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort", sagte er.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte am Morgen erneut der Hamas: Sollten die Islamisten ihre Waffen nicht niederlegen und alle Geiseln freilassen, würden sie sowie die Stadt Gaza vernichtet. Israels Armee habe am Montag dort 30 Hochhäuser zerstört, um die Infrastruktur von Terrororganisationen zu zerstören und den Weg für Israels einrückende Truppen zu ebnen.

Angriffe auch in ausgewiesener "humanitärer Zone"

Al-Mawasi im Südwesten des umkämpften Gebiets wurde während des Gaza-Kriegs von Israel als "humanitäre Zone" ausgewiesen. In der Vergangenheit hatte das israelische Militär aber auch dort mehrfach angegriffen. Ziel waren Armeeangaben zufolge dabei etwa Hamas-Einrichtungen.

Israels Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen haben sich dort bis zuletzt rund eine Million Menschen aufgehalten. Netanjahu sagte am Sonntag, bislang hätten rund 100.000 Palästinenser den Ort verlassen. Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
07.09.2025
5 min.
Massenprotest in Jerusalem - Geisel-Angehörige fordern Deal
Zigtausende Demonstranten in Jerusalem forderten ein Abkommen zur Beendigung des Krieges.
Israels Armee bereitet die Einnahme der Stadt Gaza vor. Angehörige der Geiseln in der Gewalt der Hamas fürchten das Schlimmste. Der Druck auf Premier Netanjahu zur Beendigung des Kriegs wächst.
06.09.2025
2 min.
Israels Armee weist Gebiet in Gaza als "humanitäre Zone" aus
Israels Armee hat die jetzt schon überfüllte Zeltstadt Al-Mawasi zum Zufluchtsort für die Zivilisten der Stadt Gaza erklärt. (Archivbild)
Das Militär bereitet die Einnahme der Stadt Gaza vor. Fast eine Million Zivilisten müssten das Gebiet verlassen, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel