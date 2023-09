Italiens Ex-Präsident Napolitano mit 98 Jahren gestorben

Der Ex-Kommunist Giorgio Napolitano war so lange italienischer Präsident wie kein anderer. Jetzt ist der allseits geschätzte Politiker mit 98 Jahren gestorben.

Rom.

Der ehemalige italienische Präsident Giorgio Napolitano ist tot. Der frühere Staatschef starb am Abend im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Rom, wie die Regierung in einer offiziellen Mitteilung bestätigte. Der ehemalige Kommunist war zwischen 2006 und 2015 mehr als achteinhalb Jahre Staatsoberhaupt - so lange wie kein anderer.