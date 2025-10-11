Jubel für Trump, Pfiffe für Netanjahu in Tel Aviv

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Sprecher der Familienangehörigen sagte, auf dem Platz seien rund 400.000 Menschen.
Ein Sprecher der Familienangehörigen sagte, auf dem Platz seien rund 400.000 Menschen. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat in einer Rede in Tel Aviv bei einer Großkundgebung der Angehörigen der Gaza-Geiseln die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei den Bemühungen um eine Befriedung der Region gewürdigt. (Archivbild)
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat in einer Rede in Tel Aviv bei einer Großkundgebung der Angehörigen der Gaza-Geiseln die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei den Bemühungen um eine Befriedung der Region gewürdigt. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet.
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Ein Sprecher der Familienangehörigen sagte, auf dem Platz seien rund 400.000 Menschen.
Ein Sprecher der Familienangehörigen sagte, auf dem Platz seien rund 400.000 Menschen. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat in einer Rede in Tel Aviv bei einer Großkundgebung der Angehörigen der Gaza-Geiseln die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei den Bemühungen um eine Befriedung der Region gewürdigt. (Archivbild)
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat in einer Rede in Tel Aviv bei einer Großkundgebung der Angehörigen der Gaza-Geiseln die Rolle von US-Präsident Donald Trump bei den Bemühungen um eine Befriedung der Region gewürdigt. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet.
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Welt
Jubel für Trump, Pfiffe für Netanjahu in Tel Aviv
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freilassung der verbliebenen Geiseln soll kurz bevorstehen. Bei einer Großkundgebung in Tel Aviv mit prominenten Rednern zeigen Angehörige und Freunde klare Gefühle.

Tel Aviv.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat kurz vor der erhofften Freilassung der letzten Gaza-Geiseln die entscheidende Rolle von US-Präsident Donald Trump hervorgehoben. "Wir alle sind Präsident Trump zu tiefstem Dank verpflichtet", sagte Witkoff vor Angehörigen und Freunden der Verschleppten sowie zahlreichen Teilnehmern einer Großkundgebung in Tel Aviv. Sobald der Name Trump fiel, wurde Witkoff von langanhaltendem Applaus und "Danke Trump"-Rufen unterbrochen. Ein Sprecher der Familienangehörigen sagte, auf dem Platz seien rund 400.000 Menschen.

Zugleich würdigte Witkoff, der von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet wurde, die Kraft und Geduld der Angehörigen und des israelischen Volkes. "Danke, dass Sie gezeigt haben, dass die Zukunft dieser Region nicht auf den Trümmern alten Hasses, sondern auf der Verheißung gemeinsamer Hoffnung aufgebaut werden kann", sagte Wittkoff. "Ich habe lange von diesem Abend geträumt", sagte der Sondergesandte.

Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet.
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet.
Witkoff wurde von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet. Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa

Buhrufe und Pfeifkonzert bei Netanjahus Namen

Als Witkoff auch die Rolle von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hervorhob, schlug der Jubel jedoch in Buh-Rufe und Pfiffe um, die Witkoff fast aus dem Tritt brachten. "Leute, lasst mich meine Gedanken zu Ende bringen", bat er. Netanjahu habe alles für dieses Land gegeben, betonte er. Viele Angehörige und Freunde der Geiseln werfen Netanjahu jedoch vor, nicht genug für die Freilassung der Verschleppten getan zu haben. 

Auch Ivanka Trump und Kushner sprachen kurz zu der Menschenmenge und würdigten neben dem US-Präsidenten auch Witkoffs Rolle für den Verhandlungserfolg. "Es war mir eine Ehre, mit einem so besonderen Menschen zusammenzuarbeiten", sagte Kushner.

Israel und die Hamas hatten Trumps Friedensplan begrüßt. Dessen erster Teil sieht die Freilassung aller noch 47 Geiseln im Gazastreifen vor, die am Sonntag beginnen könnte. Israel hatte sich zuvor aus Teilen des Gazastreifens zurückgezogen und seit Freitagmittag gilt eine Waffenruhe.

Auslöser des Krieges war das Hamas-geleitete Massaker in Israel am 7. Oktober 2023, bei dem 1.200 Menschen umgebracht und 251 in den Küstenstreifen verschleppt wurden. Israel nahm daraufhin den Kampf gegen die Hamas auf. Dabei wurden mehr als 67.000 Palästinenser getötet und der größte Teil des Küstenstreifens in Schutt und Asche gelegt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
05.10.2025
6 min.
Gespräche über Friedensplan ab Montag in Ägypten geplant
Netanjahu hat dem Friedensplan von Trump bereits zugestimmt. (Archivbild)
Trump macht Druck: "Lasst uns das hinter uns bringen – SCHNELL." Was auf dem Spiel steht, wenn Hamas und Israel in Ägypten über Geiseln und Frieden verhandeln.
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
16:30 Uhr
5 min.
Roggenstum: Tradition im Vogtland nach 40 Jahren wiederbelebt
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Zur Kirmes in Breitenfeld wurde am Samstag an das gemeinsame Spaßhaben wie vor Jahrzehnten erinnert - ein Volltreffer, der fortgesetzt wird.
Eckhard Sommer
12.10.2025
8 min.
Banges Warten auf Geiseln und bittere Rückkehr in Ruinen
Bei der Kundgebung in Tel Aviv waren "Danke Trump"-Sprechchöre zu hören.
Die US-Regierung hat eine Gaza-Waffenruhe sowie die Freilassung von Geiseln und Häftlingen vermittelt. Nun reist Präsident Trump in die Region - für mehrere denkwürdige Termine und starke Bilder.
Mehr Artikel