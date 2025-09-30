Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gen Z-Bewegung und viele Einwohner der Stadt Antananarivo prangern die wiederkehrenden Wasser- und Stromausfälle sowie die Misswirtschaft der Regierung an.
Die Gen Z-Bewegung und viele Einwohner der Stadt Antananarivo prangern die wiederkehrenden Wasser- und Stromausfälle sowie die Misswirtschaft der Regierung an. Bild: Iako Randrianarivelo/ZUMA Press Wire/dpa
Die Gen Z-Bewegung und viele Einwohner der Stadt Antananarivo prangern die wiederkehrenden Wasser- und Stromausfälle sowie die Misswirtschaft der Regierung an.
Die Gen Z-Bewegung und viele Einwohner der Stadt Antananarivo prangern die wiederkehrenden Wasser- und Stromausfälle sowie die Misswirtschaft der Regierung an. Bild: Iako Randrianarivelo/ZUMA Press Wire/dpa
Welt
Jugendproteste in Madagaskar heizen sich weiter auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende protestieren in dem ostafrikanischen Inselstaat gegen Stromausfälle und Armut. Die Entlassung der Regierung reicht den Demonstranten nicht.

Antananarivo.

Proteste gegen Strom- und Wasserausfälle in Madagaskar gewinnen trotz der Entlassung der Regierung weiter an Fahrt. In der Hauptstadt Antananarivo versammelten sich erneut Tausende, darunter neben jungen Leuten aus der Bildungsschicht erstmals auch zahlreiche Bewohner aus den Arbeitervierteln. Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Blendgranaten, Gummigeschosse und Platzpatronen ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Am frühen Abend kam es zu besonders heftigen Zusammenstößen, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete.

Die Proteste hatten am Donnerstag in der Hauptstadt des ostafrikanischen Inselstaats zunächst friedlich begonnen und sich auf weitere Städte ausgeweitet. Am Rande kam es zu Plünderungen und Gewalt; die Organisatoren weisen zurück, dass Demonstranten daran beteiligt gewesen seien. Sicherheitskräfte griffen scharf durch und verwendeten dabei mutmaßlich auch scharfe Munition. Nach UN-Angaben vom Montag wurden mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Die Regierung wies die Zahlen zurück.

"Gen Z" sieht Sturz der Regierung in Nepal als Vorbild

Die Bewegung wird von gut ausgebildeten jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren getragen, die sich nach dem Namen ihrer Generation "Gen Z" nennen und betonen, dass sie keine Anführer hätten. Mehr als die Hälfte der Einwohner des Landes sind unter 30 Jahre alt. Die Demonstranten beklagen Misswirtschaft und Korruption. Als Vorbild dient unter anderem Nepal, wo Anfang September nach Protesten und schweren Unruhen der Regierungschef zurückgetreten war.

Der Schritt von Präsident Andry Rajoelina, am Montagabend als Antwort auf die Proteste die Regierung zu entlassen, befriedigt die Forderungen der Demonstranten nicht. "Das ist eine Täuschung. Der Apfel ist faul, und das System wird sich nicht ändern, wenn man ihn mit neuen Köpfen aufpoliert", sagte ein Demonstrant in Antananarivo der Deutschen Presse-Agentur. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten.

Madagaskar mit rund 32 Millionen Einwohnern liegt vor der Ostküste Afrikas im Indischen Ozean. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut. Seit Amtsantritt von Präsident Rajoelina 2019 ist die Armut gestiegen und die Versorgung mit Strom und Trinkwasser hat sich verschlechtert. Trotz eines Oppositionsboykotts und niedergeschlagener Proteste war Rajoelina 2023 wiedergewählt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Proteste gegen Regierung und Polizeigewalt in Serbien
In Belgrad gehen Regierungsgegner wieder auf die Straße.
Seit mehr als zehn Monaten reißen die Proteste gegen Serbiens Präsident Vucic nicht ab. Das gewaltsame Einschreiten der Polizei befeuert sie nur.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
08.09.2025
2 min.
19 Tote bei Straßenprotesten gegen Regierung in Nepal
Demonstranten protestierten gegen Korruption und die Abschaltung der sozialen Medien durch die Regierung Nepals.
In Nepal eskaliert der Streit um die Sperrung von sozialen Medien. Bei den Protesten gibt es viele Tote. Was steckt hinter der plötzlichen Blockade von Facebook & Co.?
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel