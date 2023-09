Kapitol-Sturm: Rechtsradikaler zu 17 Jahren Haft verurteilt

Die Strafverfolger hatten ihn als einen der gewalttätigsten Aufrührer ausgemacht - jetzt bekommt Joseph Biggs wegen seiner Rolle am 6. Januar 2021 eine lange Haftstrafe.

Washington.

Einer der Anführer der rechtsradikalen "Proud Boys" ("Stolze Jungs") ist wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol in Washington laut Medienberichten zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundes-Bezirksgericht in Washington verhängte die Strafe gegen Joseph Biggs unter anderem wegen "aufrührerischer Verschwörung" im Zusammenhang mit der Attacke auf das US-Parlamentsgebäude am 6. Januar 2021.