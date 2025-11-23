Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik. Bild: Milivoje Pavicic/AP/dpa
Der Sieger ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik. Bild: Radivoje Pavicic/AP/dpa
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik. Bild: Milivoje Pavicic/AP/dpa
Der Sieger ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik. Bild: Radivoje Pavicic/AP/dpa
Welt
Karan gewinnt Präsidentenwahl in serbischem Teil Bosniens
Der Vertraute des abgesetzten Präsidenten Dodik gewinnt nach Teil-Auszählungsergebnissen die Präsidentenwahl im bosnischen Landesteil Republika Srpska.

Banja Luka/Sarajevo.

Im serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina, Republika Srpska (RS), hat Sinisa Karan von der Regierungspartei SNSD nach vorläufigen offiziellen Angaben die Präsidentenwahl gewonnen. Er lag mit 200.116 Stimmen (50,85 Prozent) vor dem Oppositionskandidaten Branko Blanusa der SDS, der auf 188.010 Stimmen (47,8 Prozent) kam. Das teilte die Zentrale Wahlkommission in Sarajevo nach Auszählung der Stimmen in 92,79 Prozent der Wahllokale mit.

Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik, der wegen separatistischer Aktivitäten nach einem Gerichtsurteil abgesetzt worden war und nicht erneut kandidieren durfte. (dpa)

Mehr Artikel