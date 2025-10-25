Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das russische Militär feuert immer wieder ballistische Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. (Archivbild)
Das russische Militär feuert immer wieder ballistische Raketen auf Ziele in der Ukraine ab. (Archivbild) Bild: -/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa
Welt
Kiew erneut mit ballistischen Raketen angegriffen
Das russische Militär greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an. Im Osten der Stadt brechen Brände aus. Es gibt Tote und Verletzte.

Kiew.

Das russische Militär hat erneut Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Zwei Menschen seien getötet worden, die Zahl der Verletzten sei auf zwölf gestiegen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Zuvor war von mindestens acht Verletzten die Rede gewesen. 

Zudem seien im Ostteil der Dreimillionenstadt mehrere Brände ausgebrochen, hieß es. Inoffiziellen Informationen zufolge sind dort befindliche Heizkraftwerke erneut das Ziel der Attacke gewesen. Kurzzeitig galt wegen eines möglichen Einsatzes einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Russland im ganzen Land Luftalarm. 

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. (dpa)

