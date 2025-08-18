Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Ukraine-Gipfel wurde für ein Telefonat zwischen Trump und Putin unterbrochen.
Der Ukraine-Gipfel wurde für ein Telefonat zwischen Trump und Putin unterbrochen. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Welt
Kreise: Gipfel für Telefonat Trumps mit Putin unterbrochen
Am Freitag hatte US-Präsident Trump den Kremlchef noch in Alaska empfangen. Nun unterbricht er ein Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs für ein Telefonat mit Putin.

Washington.

Der Ukraine-Gipfel im Weißen Haus ist nach Informationen aus mehreren Quellen für ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin unterbrochen worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr, soll es danach noch weitere Gespräche mit den Europäern in einem möglicherweise anderen Format geben. Zuerst hatte "Bild" über das Telefonat berichtet. 

Trump hatte im Weißen Haus den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Staats- und Regierungschefs aus der EU für Gespräche über den Ukraine-Krieg empfangen. (dpa)

